Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła zaskoczyć swoich fanów publikując wideo, które niewątpliwie przejdzie do historii jej konta na Instagramie. W niedzielny poranek, dzień po Balu Fundacji TVN, który odbył się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Rozenek opublikowała nagranie prosto z łóżka w swoim nowym domu. Co wyjątkowe, zaprezentowała się bez grama makijażu na twarzy, a jak wiadomo nie ukrywa, że w przerabia zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych. Teraz zrobiła wyjątek, ale uwagę zwraca też Radosław Majdan, który nieoczekiwanie pojawił się na nagraniu...

Małgorzata Rozenek pokazuje twarz bez makijażu

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że jej wygląd to efekt wielu działań. W swoich wypowiedziach szczerze przyznaje, że korzysta z medycyny estetycznej oraz suplementacji, które są integralną częścią jej codziennej rutyny. Gwiazda TVN otwarcie przyznaje się, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i nie robi tego po to, aby nikt nie zauważył efektów.

Na filmiku, który wzbudził ogromne poruszenie w sieci, celebrytka siedzi w łóżku. To, co najbardziej przykuło uwagę to jej twarz bez makijażu, filtrów czy retuszu. Nagranie pokazało ją w całkowicie innej odsłonie. Mimo że znana jest z wystawnych kreacji i perfekcyjnego wizerunku, tym razem pozwoliła sobie na spontaniczność. Obserwatorzy mogli zobaczyć prawdziwe oblicze gwiazdy jedynie z przedłużonymi rzęsami.

Małgorzata Rozenek nagle wspomniała o Radosławie

Co ciekawe, tym razem nie tylko Małgorzata Rozenek wzbudziła uwagę, ale również jej mąż. Kiedy gwiazda nagrywała w najlepsze swoje Instastory nagle pokazała śpiącego męża i nagle zwróciła się do niego nieoczekiwanym stwierdzeniem.

My z perełeczką po balu, pijemy sobie właśnie kawkę. Perełeczka jeszcze drzemie, ale tylko tak udaje do nagrania, bo tak naprawdę już nie śpi. - wyznała na nagraniu Małgorzata Rozenek

Jesteście zaskoczeni nagraniem? Sądzicie, że Małgorzata Rozenek powinna częściej publikować zdjęcia bez makijażu?

