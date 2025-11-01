Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona nie tylko najbardziej stylowych, ale też inspirujących kobiet w polskim show-biznesie. Zaangażowana politycznie w sprawy społeczne bizneswoman doskonale wie, jak połączyć swoje zasięgi z działalnością na rzecz Polaków. W swoim najnowszym show "Bez kompleksów" będzie pomagać uczestnikom na nowo odnaleźć siebie. W najnowszej rozmowie z naszą reporterką nie tylko zdradziła kulisy programu, ale też wygadała się na temat swojej wagi.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o komentarzach na temat swojego wyglądu

Wyjątkowo atrakcyjna aparycja, perfekcyjnie ułożone włosy, wyszukany styl, a do tego figura modelki, nic dziwnego, że dla wielu fanów gwiazda TVN jest istną inspiracją. Teraz Małgorzata Rozenek-Majdan promuje swoje nowe show "Bez komplesów", w którym będzie pomagać innym uwierzyć w siebie.

Podczas premiery programu, w rozmowie z naszą reporterką, ukochana żona Radosława Majdana zapytana o to, jak reaguje na komentarze na temat swojego wyglądu mówi wprost:

Nie ma czegoś takiego, jak idealny wygląd, bo każdy wygląd jest komentowany. Właśnie o to chodzi, żebyśmy przestali komentować wygląd (...) Pytani o niego jednak szczerze o nim mówmy - wyznała.

Małgorzata Rozenek-Majdan o swojej wadze

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła swój sposób na smukłą sylwetkę. Jak się okazuje, regularnie odwiedza siłownię, ćwiczy pilates, jeździ na rowerze i w żwawym tempie chodzi na spacery. W rozmowie z naszą reporterką odniosła się również do swojej szeroko komentowanej w przestrzeni publicznej wagi.

Moje życie najlepiej pokazuje, że waga to jest rzecz płynna.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie co jeszcze zdradziła nam Małgorzata Rozenek-Majdan. Nie brakowało szczerego wyznania o medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej.

