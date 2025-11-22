22 listopada odbył się Charytatywny Bal Fundacji TVN, jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu jesienno-zimowego w polskim show-biznesie. Impreza, która od lat łączy luksus i elegancję z działalnością charytatywną, zgromadziła plejadę znanych nazwisk. Czerwony dywan zamienił się w prawdziwy pokaz mody, a stylizacje gwiazd przyciągały wzrok i obiektywy aparatów.

To już kolejna edycja balu, który zyskał miano prestiżowego zarówno ze względu na jego cel – wspieranie projektów Fundacji TVN – jak i dzięki obecności czołowych postaci ze świata mediów, muzyki i telewizji.

Stylizacje gwiazd: klasyka, odwaga i ekstrawagancja na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie Balu Fundacji TVN nie zabrakło zachwycających kreacji. Anita Werner postawiła na intensywnie malinową sukienkę, którą zestawiła z torebką w podobnym kolorze oraz długimi kolczykami. Całość dopełniał naturalny makijaż. Prezenterka pojawiła się w towarzystwie Michała Kołodziejczyka, który wybrał klasyczną elegancję.

Sandra Hajduk wyróżniła się jasną sukienką, którą zestawiła z kontrastującą torebką i rękawiczkami, prezentując nowoczesne podejście do klasyki. Bartek Jędrzejak przyciągnął uwagę ogromną kokardą zawiązaną pod szyją – stylizacja, która przełamała formalne schematy i dodała wieczorowi nuty ekstrawagancji.

Wśród najlepiej ubranych kobiet tego wieczoru znalazły się bez wątpienia Dorota Szelągowska i Paulina Krupińska-Karpiel. Pierwsza z nich zaprezentowała się w klasycznej, czarnej sukni, która idealnie oddawała ponadczasową elegancję. Krupińska z kolei postawiła na suknię ozdobioną perłami – subtelną, a zarazem niezwykle efektowną.

Na odważniejsze stylizacje zdecydowały się Katarzyna Warnke i Monika Olejnik. Warnke olśniła w czerwonej kreacji, która z pewnością zostanie zapamiętana jako jedna z najbardziej wyrazistych tego wieczoru. Monika Olejnik postawiła na koronkową suknię, podkreślając swoją oryginalność i klasę.

Marta Wierzbicka zaskoczyła wszystkich neonowym żółtym kolorem swojej kreacji – mocnym akcentem, który nie pozwalał przejść obok niej obojętnie. To był wybór odważny i nietuzinkowy, który bez wątpienia wpisał się w najnowsze trendy modowe.

Malgorzata Rozenek-Majdan i Radoslaw Majdan na Balu Fundacji TVN, fot. Pawel Wodzynski/East News

Małgorzata Tomaszewska na Balu Fundacji TVN , fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Izabela Janachowska na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Martyna Wojciechowska na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Edyta Pazura i Cezary Pazura na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Marta Wierzbicka na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Monika Olejnik i Tomasz Ziolkowski na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Katarzyna Warnke na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Sandra Hajduk na Balu Fundacji TVN, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

