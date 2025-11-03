Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca fenomenalną sylwetką, jak się jednak okazuje, smukłe ciało jest okupione tytaniczną pracą. W rozmowie z naszą reporterką wyznała, że powrót do formy sprzed ciąż wcale nie był dla niej łatwym wyznaniem.

Małgorzata Rozenek-Majdan o powrocie do formy po ciążach

Talia osy, smukłe, niebotycznie długie nogi i kondycja jak u olimpijki, sylwetka Małgorzaty Rozenek-Majdan zachwyca internautów. Niedawno Małgorzata Roznek-Majdan zdradziła, ile naprawdę waży, wprawiając swoich fanów w osłupienie. Jak wyznała w najnowszej rozmowie z naszą reporterką, jej obecny wygląd był jednak okupiony wielkimi wyrzeczeniami i ogromnym wkładem pracy.

W każdej ciąży tyłam trzydzieści parę kilo. Bardzo dużo czasu zajęło mi wracanie do sylwetek po ciąży - wyznała w rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek-Majdan.

Odniosła się też do komentarzy na temat swojego wyglądu, z jakimi na co dzień musi się mierzyć. Więcej zobaczycie w naszym wideo.

Małgorzata Rozenek-Majdan promuje swoje nowe show "Bez kompleksów"

Już niebawem na antenie TVN7 ruszy nowe show "Bez kompleksów, gdzie uczestnicy będą na nowo budować wiarą w swoje możliwości i pewność siebie. Podczas oficjalnej premiery programu, Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wyznaniem na temat poprawek wyglądu zdradzając naszej reporterce, jak od kulis wygląda produkcja i czy sama zdecydowałaby się na zabiegi, proponowane uczestnikom "Bez kompleksów".

Będziecie oglądać nowy program z jej udziałem?

