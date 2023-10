Małgorzata Rozenek zaliczyła swój aktorski debiut w nowym filmie Patryka Vegi, "Miłość, seks i pandemia". Trzeba przyznać, że gwiazda lubi trudne wyzwania, bo zgodziła się zagrać postać, która jest jej zupełnym przeciwieństwem. Podczas uroczystej premiery filmu mieliśmy okazję porozmawiać z Małgorzatą Rozenek, która między innymi opowiedziała nam o współpracy z Patrykiem Vegą. Żona Radosława Majdana nie ukrywała swojego zachwytu!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wspominają moment poznania: "Wziął tu ode mnie nr telefonu"

Małgorzata Rozenek w filmie "Miłość, seks i pandemia", wcieliła się w postać Nory. Charakter jej bohaterki zdecydowanie różni się od osobowości żony Radosława Majdana - z tego też względu gwiazda jakiś czas temu wyjawiła nam, że boi się, czy podołała aktorsko. Dziś już wiemy, że Małgorzata Rozenek poradziła sobie świetnie, a jej aktorski debiut pochwaliły koleżanki z planu, w tym między innymi Anna Mucha przed naszą kamerą.

A jak zatem Małgorzacie Rozenek współpracowało się z Patrykiem Vegą, który od lat wzbudza wiele emocji wśród widzów?

- Kontrowersja to jest coś, co nie jest mi obce od początku mojej pracy i dla mnie to, że ktoś jest kontrowersyjny, to tylko lepiej niż gorzej. Praca z Patrykiem, z osobą, która ma na swoim koncie tak wiele kasowych hitów i z osobą, która tak niewiarygodnie potrafi przeprowadzić przez proces roli, to naprawdę ogromna przyjemność i chciałabym więcej - powiedziała nam Małgorzata Rozenek.