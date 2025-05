Druga tura wyborów prezydenckich zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę dojdzie do ostatniego starcia, w którym o fotel prezydenta walczą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Tuż przed wyborami kandydat Koalicji Obywatelskiej zorganizował w Warszawie Wielki Marsz Patriotów. W wydarzeniu wzięły udział prawdziwe tłumy. Nie zabrakło również gwiazd. Wśród osób, które publicznie pokazały, że wspierają Rafała Trzaskowskiego była m.in. Małgorzata Rozenek.

Emocje związane z wyborami prezydenckimi nie opadają. Już za kilka dni Polacy zdecydują, który z kandydatów zostanie nowym prezydentem. Kto zastąpi Andrzeja Dudę? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce. Tydzień przed drugą turą wyborów sympatycy Rafała Trzaskowskiego spotkali się w Warszawie, aby wziąć udział w Wielkim Marszu Patriotów. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gwiazd. Zdjęcia z marszu opublikowała m.in. Małgorzata Rozenek, która zabrała ze sobą całą rodzinę. Gwieździe TVN towarzyszyli mąż i synowie. W poście opublikowanym na Instagramie Rozenek poruszyła temat wyborów prezydenckich.

Dziś całą rodziną poszliśmy w Marszu Patriotów 🇵🇱Z dumą. Z miłością do Polski. Z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność – za wolność, za przyszłość, za wspólnotę.Ale to też zobowiązanie – do działania, do głosu, do wyboru.1 czerwca idziemy na wybory dla Polski otwartej, wspierającej i szanującej każdego człowieka.Polski, w której patriotyzm nie dzieli, tylko łączy 🇵🇱 #Trzaskowski2025

napisała gwiazda.