Ostatnie tygodnie upłynęły Małgorzacie Rozenek na zasłużonym odpoczynku. Gwiazda wybrała się w końcu na wymarzone wakacje z dziećmi i ukochanym, by naładować baterie przed zbliżającym się sezonem. Był to pierwszy taki wyjazd Perfekcyjnej z rodziną, a Radek Majdan postanowił stanąć na wysokości zadania. Przypomnijmy: Bajkowe wakacje Rozenek i Majdana na Dominikanie. Radek ma tam odpowiedzialne zadanie

Po powrocie na Rozenek czekają nagrania do "Perfekcyjnej Pani Domu". Jak donosi "Flesz", będzie to już ostatni sezon programu na antenie TVN. Stacja nie planuje też kolejnej serii "Bitwy o Dom", w której Małgorzata jest jurorką. Czy to oznacza, że jedna z największych gwiazd ostatnich lat zostanie bez pracy? Nic bardziej mylnego. TVN negocjuje już z nią kolejny program, ale póki co, szczegóły tego projektu pozostają tajne. Natomiast już jesienią na rynku ukaże się jej nowe wydawnictwo zatytułowane "Zaplanuj swój rok z Perfekcyjną Panią Domu", które będzie zbiorem przydatnych rad.



To zupełnie różne od tego, co napisałam wcześniej, bo będzie to kalendarz w formie książki z pięknymi fotografiami Izy Grzybowskiej. Tytuł? "Zaplanuj swój rok z Perfekcyjną Panią Domu"! Podpowiem, jak dbać o dietę i jakie ćwiczenia są najlepsze, żeby jak najdłużej cieszyć się świetną kondycją - zdradza w rozmowie z "Fleszem" Rozenek.

Ewa Chodakowska powinna zacząć się już bać?

