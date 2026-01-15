Małgorzata Rozenek-Majdan to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych kobiet w polskim show-biznesie. Jak przystało na współczesną gwiazdę, prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, budując tam relacje ze swoimi odbiorcami. Tym razem zdecydowała się wziąć udział w trendzie, zgodnie z którym wiele gwiazd wspomina na swoich profilach 2016 rok. Dla Małgorzaty był to czas pełen przełomów i chwil, które na dobre zapisały się w jej historii.

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina 2016 rok! Tych momentów nie zapomni

Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi jedno z najpopularniejszych wśród polskich celebrytek kont na Instagramie, na którym zgromadziła już ponad milion obserwujących. Gwiazda chętnie dzieli się tam nie tylko medialnymi, lecz także prywatnymi momentami. Na fali popularnego obecnie trendu zdecydowała się podsumować swój 2016 rok, wspominając momenty kultowe nie tylko dla niej, ale też dla polskiej popkultury.

Na pierwszym filmiku Rozenek przypomniała swój ikoniczny tekst "Nie mów do mnie teraz", który pokierowała do Radosława Majdana w trakcie nagrywania programu "Azja Express", kiedy ten poprosił ją o skontrolowanie swojego zachowania. Program obfitował w wiele emocjonalnych sytuacji między Małgorzatą a Radosławem, jednak nie przeszkodziło im to we wzięciu pięknego ślubu jeszcze w tym samym roku, co również zobaczyć można na pamiątkowych zdjęciach gwiazdy.

Również w 2016 Rozenek zdecydowała się na zrobienie pierwszego i ostatniego na ten moment tatuażu z tytułem wiersza "Jeżeli" Rudyarda Kiplinga. We wpisie nie zabrakło też kilku bardzo prywatnych filmików z udziałem jej rodziny, które celebrytka sama skrótowo opisała.

Tadek stracił zęba, Staś zobaczył dom Marco Polo. Nauczyłam się nagrywać przednią kamerką,zrobiłam parę programów, sesji,wydałam książki, ćwiczyłam. Podróżowaliśmy. napisała Rozenek-Majdan

Nie zabrakło kadru z kultowego programu "Projekt Lady" nagrywanego w tamtym czasie oraz fotografii ze spotkania promującego jedną z książek gwiazdy "Perfekcyjne maniery". Na koniec Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się na podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce już dekadę temu, a także zapowiedzenie, jaki będzie dla niej i jej bliskich właśnie rozpoczynający się 2026 rok.

Żyliśmy intensywnie.Tak, jak tylko w 2016 się żyło 2026 - nie mów, że Cię nie ostrzegałam. Nie zamierzamy zwolnić. dodała celebrytka

Co Małgorzata Rozenek-Majdan planuje na 2026 rok?

Choć część projektów gwiazdy do ostatniej chwili nie jest zdradza szerszej publiczności, to wiemy, że Rozenek-Majdan ma w terminarzu aktywności, które będziemy mogli oglądać nie tylko na ekranach telefonów, lecz także telewizorów! To już pewne, że obsadzono ją w roli nowej prowadzącej popularnego programu "Królowa przetrwania".

