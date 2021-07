Małgorzata Rozenek w szczerym wyznaniu: "Walczyłam o życie". Co się stało?

Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem i trzema synami wybrali się na wakacje kamperem. To zdecydowanie inny rodzaj wypoczynku od tego, do którego są przyzwyczajeni. W kamperze, który na najbliższe tygodnie stał się ich domem mieszkają nie tylko w piątkę ale towarzyszą im również 4 psy. Szwedzka pogoda niestety nie rozpieszcza Majdanów, a Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że ma już dość: Ja chce do domu. Wakacje skończą się wcześniej? Zobacz także: Tak Małgorzata Rozenek radzi sobie bez luksusów na wakacjach w kamperze! "To też jest atrakcja" Małgorzata Rozenek ma już dość "szwedzkich wakacji Majdanów"? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z całą rodziną wybrali się na wyprawę kamperem. Tym razem nie spędzają wakacji w luksusowym kurorcie a poruszają się własnym środkiem lokomocji i nocują na dziko w swoim kamperze oraz namiocie. Niestety szwedzka pogoda ich nie rozpieszcza i Majdanowie muszą mierzyć się z ciągłym deszczem. Radosław Majdan żartował, że jest jeden słoneczny dzień na sześć deszczowych, a oni już swoje szczęście wykorzystali. Małgorzata Rozenek mimo tego, że staje na wysokości zadania powoli ma dość trudnych warunków i przyznała wprost: Ja chce do domu. Radek Majdan bardziej optymistycznie opisał kolejny dzień na kempingu: Pierwszy romantyczny wieczór, Heniu śpi, my po 6 kawach tego dnia postanowiliśmy posiedzieć do 21:15. Czyli świetnie jest. Małgorzata Rozenek stwierdziła jednak, że nie chce wracać ze Szwecji ale chętnie zamieniłaby kamper na luksusowe warunku: Do domu nie chce, chce do jakiegoś dobrego hotelu... Zobacz także: Małgorzata Rozenek narzeka na wakacje pierwszego dnia: "Po trawie w piżamie będę chodzić?!"...