Małgorzata Rozenek świętuje rocznicę ślubu z Radosławem Majdanem. Pokazała romantyczne nagranie! 

Radosław Majdan opublikował na Instagramie nowe zdjęcie i wpis, w którym informuje, że właśnie dziś razem z żoną świętuje piątą rocznicę ślubu. Z tej okazji były piłkarz podsumował to, co wydarzyło się od chwili, kiedy razem z Małgorzatą Rozenek powiedzieli sobie "tak". Sprawdźcie, co napisał Radosław Majdan i jaką niespodziankę z okazji rocznicy ślubu przygotował dla żony. Ależ z niego romantyk! Piąta rocznica ślubu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana Dokładnie 10 września 2016 roku w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odbył się ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Gwiazda TVN wyglądała obłędnie w długiej, szarej sukni od Evy Minge. Na uroczystości pojawili się m.in. Hanna Lis i Ewa Chodakowska, a para młoda zatańczyła pierwszy taniec do piosenki "When you believe" z filmu "Książę Egiptu". Choć trudno w to uwierzyć, od tamtych wydarzeń minęło już pięć lat! Zobacz także: Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę swojej weselnej stylizacji! Nie uwierzycie, co zrobiła Z okazji piątej rocznicy ślubu Radosław Majdan opublikował w sieci wzruszający wpis w którym pisze m.in. o narodzinach ich ukochanego synka, Henia. Dzisiaj mija 5 lat od kiedy mój Pyś powiedział Tak😍 To był fantastyczny czas, który dał nam, nie tylko nowe miejsca na świecie, które poznawaliśmy razem czy piosenki, które znaczą dla nas wiele, filmy, które będziemy oglądać po raz kolejny, przeżywając te same sceny, ale przede wszystkim... dał nam cudownego Synka💙❤️- napisał Radosław Majdan Pokazał przy okazji zdjęcie z żoną i wielki bukiet kwiatów, jaki wręczył ukochanej w tym wyjątkowym dla nich dniu. ...