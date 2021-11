Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa, dlatego my na bieżąco słyszymy o jej kolejnych projektach zawodowych. Tym razem gwiazda postanowiła rozwinąć swoją markę odzieżową i wygląda na to, że modne stylizacje dostaniemy już nie tylko w sklepie internetowym, ale także stacjonarnie, w nowym butiku Małgorzaty Rozenek! Paparazzi przyłapali żonę Radosława Majdana, która osobiście nadzorowała pracę fachowców. Jak wyglądała tego dnia gwiazda? Oczywiście jak zawsze pięknie i z klasą! Zobaczcie, co się działo.

Małgorzata Rozenek w modnej stylizacji nadzoruje postępy prac przed otwarciem butiku

Kiedy Małgorzata Rozenek stawiała swoje pierwsze kroki w show biznesie, widzowie kojarzyli ją głównie z programu "Perfekcyjna Pani Domu". Dziś to już czołowa polska gwiazda, która na swoim koncie ma całe mnóstwo sukcesów zawodowych - i to nie tylko związanych z telewizją! Oprócz udziału w wielu programach telewizyjnych, żona Radosława Majdana to także prężnie działająca influencerka, ale również prawdziwa biznsewoman. Na początku tego roku Małgorzata Rozenek wystartowała z własną marką ubrań "Mrs. Drama". Wygląda na to, że gwiazda chce prężnie rozwijać swoją markę i nie poprzestanie na sklepie internetowym. Paparazzi właśnie przyłapali prowadzącą "Projekt Lady" podczas nadzorowania prac przed otwarciem sklepu stacjonarnego! Zobaczcie sami.

Małgorzata Rozenek nawet w takich sytuacjach nie zapomina o tym, aby wyglądać stylowo! Gwiazda po raz kolejny zachwyciła swoim lookiem. Tym razem żona Radosława Majdana postawiła na jeansowe spodnie z rozszerzanymi nogawkami, czarne buty na grubej podeszwie oraz klasyczną czarną bluzkę, na którą założyła przepiękną puchową kurtkę w odcieniu brudnej zieleni. Aż trudno oderwać od niej wzrok!

Oczywiście nie sposób nie zwrócić również uwagi na elegancką czarną torbę Małgorzaty Rozenek. Ten model to hit sezonu! Torebka, którą wybrała gwiazda to perełka od Julii Skergeth, która niestety nie należy do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 2 289,00 zł. I co wy na to, skusiłybyście się na taki model?

Swoją drogą już nie możemy się doczekać, aż Małgorzata Rozenek zdradzi nieco więcej szczegółów na temat swojego butiku! Znając gwiazdę, na pewno wszystko zostanie zorganizowane perfekcyjnie!

