Małgorzata Rozenek - Majdan pochwaliła się kolejnym dużym projektem w swojej karierze. Okazało się, że gwiazda stworzyła własną markę ubrań "Mrs. Drama"! Od teraz możecie kupić najmodniejsze ciuchy sygnowane nazwiskiem żony Radosława Majdana. Znamy ceny produktów! Nie jest najtaniej...

Małgorzata Rozenek - Majdan stworzyła własną markę ubrań

Małgorzata Rozenek - Majdan nie zwalnia tempa i znów zaskoczyła swoim nowym projektem zawodowym. Po aktorskim debiucie u Patryka Vegi, przyszedł czas na własną markę ubrań. Gwiazda poinformowała o tym swoich fanów podczas live na Instagramie. Marka nosi nazwę Mrs. Drama.

Do mojego pomysłu stworzenia marki Mrs. Drama dojrzewałam długo. I nie tyle miałam wątpliwości, jak powinny wyglądać projekty, a o to, żeby spełnić Twoje oczekiwania co do jakości. Jestem dumna z Mrs. Drama. I mam nadzieję, że Ty również polubisz projekty mojej marki - czytamy na stronie internetowej marki.

Co zatem dostaniecie w sklepie Małgorzaty Rozenek - Majdan i ile będziecie musieli zapłacić? Podajemy kilka przykładów. Jeśli macie ochotę na nowy golf, to musicie liczyć się z wydatkiem 399 złotych. Z kolei kardigan od Małgorzaty Rozenek - Majdan to koszt 599 złotych. Za legginsy zapłacicie 179 złotych, za szal 329, a marynarkę 499 złotych. Najtańsze są t-shirty, w cenie od 119 zł.

Fani bardzo się cieszą z kolejnego sukcesu ich idolki i już złożyli jej mnóstwo gratulacji.

- Gratuluje i powodzenia👍😘 - Gratulację pani Małgosiu❤️❤️ to wielki sukces - Gratuluję, to pewnie jedno z Pani marzeń które się ziściło .... Pięknie 😍 - piszą fani.

A Wy, skusicie się na jakieś ubrania od Mrs. Drama?

Własna marka ubrań była marzeniem gwiazdy! Gwiazda zapewnia, że każda rzecz wykonana jest ze szlachetnych materiałów i szyta w Polsce:

Było to dla mnie kluczowe, żeby wykorzystać potencjał, który w nas drzemie. Drugą ważną sprawą było to, żeby ubrania były ponadczasowe i żeby kupując kilka projektów, można byłoby stworzyć z nich wiele stylizacji. Niezwykle kobiecych i stylowych - informuje gwiazda.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!