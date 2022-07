Małgorzata Rozenek płaci fortunę za wynajem willi! Wcześniej mieszkała w niej inna gwiazda

Małgorzata Rozenek nie raz udowadniała, że nie boi się kontrowersji i uwielbia bawić się modą. Gwiazda TVN zawsze wybiera z aktualnych trendów to, co pasuje do jej stylu i tym razem zestawiła elegancką czarną sukienkę z mocnymi, wiązanymi butami na grubej podeszwie. "Ciężkie buty" już od kilku sezonów święcą triumfy, ale ten model butów zdaniem niektórych internautek zepsuł całą stylizacje. Mają rację? Stylizacja Małgorzaty Rozenek w ogniu krytyki internautek! Stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan już od dawna robią wrażenie na jej fankach i stanowią dla nich inspiracje do tworzenia własnych zestawów. Gwiazda TVN stworzyła nawet własną markę Mrs. Drama, która już niebawem doczeka się własnego butiku w centrum Warszawy. Na co dzień Małgorzata Rozenek zachwyca stylizacjami, które prezentuje na swoim instagramowym koncie, jednak tym razem pokazała nagrania do nowego sezonu programu "Projekt Lady" i wywołała niemałe kontrowersje! Poszło o buty... działamy, nagrywamy, ogarniamy 💪😁 praca na tym planie @projekt.lady.tvn7 to zawsze ogromna radość😁 Zobacz także: Małgorzata Roznek-Majdan ma nowy pomysł na biznes! Rozmach inwestycji robi wrażenie Internautki od razu zwróciły uwagę na nową stylizację Małgorzaty Rozenek i o ile sukienka zrobiła na nich wrażenie, o tyle buty gwiazdy wywołały mocne kontrowersje. Niektóre fanki twierdzą, że zupełnie nie pasują do sukienki w delikatne kropki: Te buty zbyt toporne do tej sukienki 😕 Uwielbiam takie mocne buciory, ale tutaj jest coś nie tak Okropne te buciory Oczywiście pojawiają się też głosy Intrernautek, które uważają, że gwiazda wygląda rewelacyjnie w stylizacji z planu "Projekt Lady" i to właśnie buty przyciągają...