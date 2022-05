Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Wszystko przez jeden szczegół: "Higiena się kłania" 

Radosław Majdan, mały Henio, Stanisław i Tadeusz mają dziś swoje małe święto. Ale nie tylko oni. Sportowiec pokazał jak w domu świętuje Dzień Chłopaka. Opublikował w sieci zdjęcie z synami. Oprócz nastolatków i uroczego Henia, uwagę zwraca coś jeszcze. To symboliczny prezent od Małgorzaty Rozenek, która niestety nie mogła świętować tej okazji ze swoimi chłopakami? Zobacz także: Małgorzata Rozenek w kuszącym tańcu w teledysku do piosenki o piciu wódki Radosław Majdan z Heniem, Stanisławem i Tadeuszem świętują Dzień Chłopaka Radosław Majdan uwielbia spędzać czas ze Stanisławem i Tadeuszem oraz z małym Heniem. Niedawno całą rodziną przeżyli fajną przygodę podczas wakacji kamperem w Szwecji . Relacje Małgorzaty Rozenek na Instagramie zrobiły furorę w sieci i trudno było wybrać najlepszy moment ich wycieczki . "Gang Majdana", bo tak się żartobliwie lubią nazywać, często pokazuje jak spędza rodzinne chwile. Tym razem mają również dobrą okazję. 30 września to Dzień Chłopaka, a w domu Majdanów w końcu jest ich aż czterech! Uśmiechnięci panowie zapozowali do zdjęcia, a Radosław Majdan uchylił rąbka tajemnicy i pokazał jak postanowili uczcić ten czas. I to pod nieobecność Małgorzaty Rozenek, która musiała wyjechać ze względów zawodowych. No to świętujemy dzień chłopaka🎂😊 - napisał Radosław Majdan, a patrząc na ich wspólną fotkę trudno nie zarazić się uśmiechem. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Radosław Majdan (@r_majdan) Panowie pozują z uroczym...