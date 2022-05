Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o Radosławie Majdanie: "Wszyscy wiemy, że był kobieciarzem"

Już niedługo Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan będą hucznie obchodzili wielki dzień. We wtorek 10 maja mąż "Perfekcyjnej pani domu" będzie świętował swoje 50. urodziny. Wiemy już, że para zamierza wybrać się do Stanów Zjednoczonych i tam korzystać z wielu atrakcji. Tymczasem w mediach pojawiła się niedawno interesująca wypowiedź gwiazdy TVN, która odniosła się do przeszłości Radosława Majdana. Małgorzata Rozenek-Majdan odniosła się do jego pełnego romansów życia i przyznała, że "był kobieciarzem". Co powiedziała?

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o podbojach Radosława Majdana: "To jest jeden z elementów mojego Radosława"

Niedługo przed urodzinami Radosława Majdana Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Pomponik.pl. "Perfekcyjna pani domu" została zapytana o byłe partnerki swojego męża. Jak wiemy, były sportowiec ma na koncie wiele romansów, a na temat jego nocnego życia w Warszawie krążą już legendy. Małgorzata Rozenek-Majdan nie unikała odpowiedzi i szczerze przyznała, że dobrze wiedziała o "ogromnym doświadczeniu" męża.

Wchodząc w takim wieku, w jakim my się spotkaliśmy z Radosławem w relacje, naiwnością byłoby nie mieć świadomości, nazwijmy to "ogromnego doświadczenia mojego męża" w strefie damsko-męskiej i to jest jeden z elementów mojego Radosława. Wszyscy wiemy, że był kobieciarzem. Wszyscy wiemy, że kobiety go bardzo lubiły i on je z wzajemnością. I super, no i tyle - powiedziała na łamach serwisu Pomponik.pl.

W rozmowie z mediami Małgorzata Rozenek-Majdan zaznaczyła jednak, że jej małżeństwo z Radosławem Majdanem nie polegał na tym, by zmienić charakter jej męża. "Perfekcyjna pani domu" podkreśliła, że jej ukochany nigdy nie był złym człowiekiem. Zasugerowała, że na swoje poprzednie partnerki po prostu nie trafiał w odpowiednim momencie.

Wiesz, co to nie jest tak, że ja mam takie poczucie, że to ja go zmieniłam. Nie ma złych ludzi, są czasem złe związki. Możesz nie trafić na siebie w odpowiednim momencie. To nie jest tak, że ludzi się rozstają i mają poczucie takiej klęski, że oni nie dali rady w jakiejś sytuacji. Często jest tak, że to nie był czas i nie było miejsce, a dla nas to był czas i miejsce - wyjaśniła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Później "Perfekcyjna pani domu" ujawniła, że nigdy nie zdarzyło się jej porównywać do byłych wybranek Radosława Majdana. Gwiazda TVN zaznaczyła, że jest skupiona przede wszystkim na sobie. Małgorzata Rozenek-Majdan dodała, że wręcz zachwyca się sobą, przez co ściąga na siebie krytykę ze strony internautów.

(...) ja jestem osobą niezwykle skupioną na sobie. Każdy, kto ze mną pracuje, to potwierdzi. Ja się bardzo często porównuje sama z sobą. Z różnych etapów życia. Żyje w nieustannym zachwycie nad sobą. To ludzi denerwuje we mnie. Bo ja kocham trzy osoby: "siebie, mnie i tą panią w lustrze" - mówiła w wywiadzie dla Pomponik.pl.

Co myślicie o tej wypowiedzi Małgorzaty Rozenek-Majdan?