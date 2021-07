Małgorzata Rozenek przeżyła dramatyczne chwile we Włoszech! "Walczymy z żywiołem"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan "przyłapani" na lotnisku z Warszawie. Paparazzi uwiecznili, jak gwiazda TVN razem z mężem podjeżdżają taksówką i wypakowują swoje bagaże. Małgorzata Rozenek i jej rodzina dopiero co wrócili z rodzinnych wakacji ze Szwecji, ale po jednym dniu spędzonym w Polsce gwiazda TVN znów spakowała swoje walizki i wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem Małgorzata Rozenzek i Radosław Majdan (bez dzieci i tylko z jednym psem) wybrali się do Włoch. Spójrzcie tylko na zdjęcia paparazzi! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan lecą do Włoch Małgorzata Rozenek razem z mężem, dziećmi i psami zaledwie dwa dni temu wrócili ze swoich szwedzkich wakacji. Cała rodzina relacjonowała swój wyjazd za pośrednictwem Instagrama, dzięki czemu internauci mogli zobaczyć m.in. jak poradzili sobie kiedy zgubili się w lesie. Część internautów zgodnie oceniła, że relacje z wyjazdu Małgorzaty Rozenek z rodziną to najlepszy serial w sieci! Niestety, wakacyjny wyjazd kamperem już się zakończył i wszyscy wrócili do domu. Szybko okazało się, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie posiedzieli w domu zbyt długo. Para znów spakowała swoje walizki i wyruszyła w kolejną podróż - tym razem samolotem. Małgorzata Rozenek podczas relacji na InstaStories zdradziła swoim fanom, że tym razem wybiera się do Włoch. W podróży towarzyszy jej Radosław Majdan oraz ich malutki piesek - dzieci i pozostałe zwierzęta zostały w Polsce. Dawno żeśmy nigdzie nie podróżowali więc tym razem postanowiliśmy, że co będziemy tak długo w domu siedzieć i ruszamy- żartowała Małgorzata Rozenek. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w świetnych humorach weszli na lotnisko. Niestety taki stan nie trwał zbyt długo- Radosław Majdan...