Wielkie szwedzkie wakacje Majdanów dobiegają końca! Kiedy to minęło?! Małgorzata Rozenek relacjonowała w sieci cały wyjazd, a internauci zgodnie twierdzili, że to lepsze niż niejeden serial! Był horror w lesie, wstydliwy wypadek Henia, brak możliwości nocowania w hotelu, a co najlepsze gwiazda TVN już pierwszego dnia stwierdziła:

Ja chcę do domu!

Zobaczcie kilka najśmieszniejszych sytuacji z wakacji Małgorzaty Rozenek, Radosława Majdana, Tadeusza, Stanisława i Henia w kamperze.

Najlepsze momenty z wakacji Majdanów w kamperze

Takich wakacji rodzina Majdanów nie przeżyła nigdy wcześniej. To pierwszy raz kiedy zrezygnowali z luksusów i wybrali się w dziką podróż ulicami Szwecji. Małgorzata Rozenek zamarzyła o podróży kamperem wraz z całą rodziną. Na pokładzie oprócz Radosława Majdana i trzech synów gwiazdy TVN pojawiły się również cztery psy. Małgorzata Rozenek już pierwszego dnia narzekała na to, że na kempingu znajduje się dużo ludzi. Nowe warunki nieco ją frustrowały:

Ja chcę do domu! - mówiła

Niektórzy domownicy jednak od początku nie godzili się na gorsze warunki niż w luksusowym domu w Warszawie. Buldog angielski postanowił spać w łóżku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Pewnych przyzwyczajeń się nie zmienia prawda?

W pewnym momencie zrodził się również pomysł zamienienia kampera na noc w wygodnym łóżku. Jednak z powodu czterech psów, Małgorzata Rozenek nie została przyjęta w hotelu. Majdanowie ostatecznie docenili uroki kamperowania:

No więc nie jedziemy do hotelu, a potem myśleliśmy, żeby gdzie indziej jechać, ale mówimy: "w d*pie, tu jest fajnie". Tu są żaby, koty i inne zwierzęta. No więc zostajemy tutaj i dalej bawimy się w Griswoldów na wakacjach".

Małgorzata Rozenek testowała też cierpliwość Radosława Majdana. Nie podoba jej się podłoga, którą rozkładali przed wejściem do pojazdu. Okazało się, że jest zbyt krótka:

I co ja będę szła do bagażnika po ubrania w piżamie i co, będę szła po trawie? A po co mi tu? - narzekała na wakacje już pierwszego dnia

Aby dobrze rozłożyć podłogę trzeba było ją dobrze przytwierdzić do podłoża. Ten proces nieco trwał. Musicie zobaczyć minę Radosława Majdana, gdy jego ukochana żona stwierdziła, że jednak trzeba przesunąć całego kampera o metr...

Nie brakowało też dramatycznych chwil. Marzenia o nocowaniu na dziko zniszczyła... nawigacja, która wyprowadziła rodzinę Majdanów w las! I to dosłownie! Małgorzata Rozenek z całą rodziną przeżyła chwile grozy, a sama gwiazda TVN próbowała ratować kampera siedząc na drzewie:

Tam było wszystko na dziko. Już nigdy w życiu nie będę narzekała, że na kempingu są ludzie. Tam chcieliśmy, żeby było parę ludzi, żeby nam pomogli gałęzie odgarniać. Tam był użyty nóź kuchenny, szlauch do wody, trytytki, wszystko było grane. Dopadło nas stado mrówek.

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze! Zobaczcie nasze wideo, by zobaczyć kilka innych śmiesznych momentów z wakacji Majdanów. A Wy jakie byście wybrali?

