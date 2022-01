Małgorzata Rozenek przeszła metamorfozę po powrocie z wakacji. Pokazała efekty wizyty u fryzjera

Jak się okazuje w święta i nowy rok Małgorzata Rozenek postanowiła wejść z nową fryzurą. Gwiazda właśnie wyszła od fryzjera i natychmiast postanowiła pochwalić się efektami wizyty, z których jest bardzo zadowolona. Tym razem perfekcyjna pani domu postawiła na nowy kolor, który jest prawdziwym hitem. Co więcej, jego uzyskanie wcale nie było takie łatwe. Przy okazji zdradziła, jak wygląda naturalny odcień jej włosów. Zobacz także: Małgorzata Rozenek zdradziła drugie imię synka. Jest udziwnione? Zaskoczy was ten wybór! Małgorzata Rozenek w nowej fryzurze. Ta koloryzacja to prawdziwy hit! Małgorzata Rozenek to jedna z tych gwiazd, która nieustannie zachwyca swoim wizerunkiem, a jej stylizacje, nawet te domowe, zbierają masę komplementów. Tym razem jednak zachwyciła nie ubiorem, a swoją nową fryzurą. Jak się okazuje, żona Radosława Majdana postanowiła wrócić do swojego naturalnego koloru włosów! Chciałam się pochwalić wam moim nowym kolorem włosów. Jest przepiękny. Ja teraz wracam do takiego swojego, ciemniejszego koloru włosów i muszę wam powiedzieć, ze było trudno ukryć ten naturalny mój odrost, który jest bardzo ciemny, bo ja naturalnie jestem bardzo ciemna, żeby tak naturalnie przechodził w rozjaśnione końce, bo ja bardzo lubię ten swój blond - mówiła w relacji na InstaStories. Małgorzata Rozenek nie raz już eksperymentowała ze swoimi fryzurami. Jednak od dłuższego czasu gwiazda stawia na sombre, czyli bardzo modną od wielu sezonów, delikatniejszą i naturalniejszą wersję ombre. Ciemna góra przechodząca w coraz to jaśniejszy blond to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Trzeba przyznać, że ten efekt w przypadku Małgorzaty Rozenek sprawdził się idealnie. Choć gwiazda w ostatnim...