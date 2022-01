Małgorzata Rozenek opowiedziała o obsesji Henia! Wiadomo kim dzidziuś Majdana będzie w przyszłości

Małgorzata Rozenek podzieliła się z fanami niezwykłym odkryciem. Mały Henryk, mimo że dopiero co skończył swój pierwszy rok, jest już bardzo twórczym maluchem! Fani Gosi uwielbiają, gdy gwiazda pokazuje swojego najmłodszego synka na Instagramie i z radością komentują zdjęcia czy nagrania. Teraz Gosia i Radek pochwalili się, że ich syn objawił swój pierwszy bardzo poważny talent, a dowiedzieli się o tym przez przypadek! Zobacz także: Małgorzaty Rozenek relacjonuje kolejne przygody z kampera: "Henio postanowił zaznaczyć teren" Małgorzata Rozenek pokazała nowy talent Henia! Małgorzata Rozenek razem z Radosławem Majdanem i synami Heniem, Stanisławem i Tadeuszem oraz czterema psami, wybrała się na najbardziej szalone wspólne wakacje. Rodzina zapakowała się do kampera i wyruszyła w podróż do malowniczej Szwecji. Rodzinka zwiedza okolice, dobrze bawi się na kempingach, ale także od czasu do czasu stołuje się w restauracjach. Podczas jednej z takich wizyt zupełnie przez przypadek, wyszedł na jaw talent małego Henryczka. Chłopiec bawił się telefonem i zrobił swoim braciom naprawdę niezłe zdjęcia! Aż trudno uwierzyć, że te kadry należą do małego Henia! Chłopiec uwiecznił na dwóch oddzielnych zdjęciach Stanisława i Tadeusza, a dumny tata malucha pochwalił się efektami. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle jak na zdjęcia z rąk rocznego chłopca. "W obiektywie Svensona" - napisał Radosław Majdan. Wygląda na to, że mały Henio może wyrosnąć na naprawdę fantastycznego fotografa! To naprawdę niesamowite, że maluch potrafił zrobić tak piękne zdjęcia. Mały Henryk to prawdziwy gwiazdor. Chłopiec ma niesamowitą energię, jest zawsze uśmiechnięty i zadowolony, chociaż teraz zaczyna się to zmieniać. Małgorzata Rozenek zauważa,...