Małgorzata Rozenek z rodziną wylatuje na święta! Nowe zdjęcia paparazzi

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko dekoracje i atmosfera, ale również prezenty. Gwiazdy coraz chętniej chwalą się swoimi podarunkami, tymi trafionymi, i tymi mniej. Radosław Majdan zalicza się do tej grupy i na swoim Instagramie pokazał prezent od... teściowej. Na reakcję internautów nie trzeba było dużo czekać! Zobaczcie... Zobacz: Radek Majdan pojawił się na imprezie charytatywnej bez Gosi. Dlaczego? Co się dzieje? Co dosłał Radosław Majdan od teściowej? Prezenty ze świątecznymi motywami są coraz popularniejsze. Swetery, skarpetki czy koce często pojawiają się pod choinką. Okazuje się, że prezent w tym stylu dostał również Radosław Majdan i pochwalił się nim na Instagramie. Taką "niespodziankę" zrobiła piłkarzowi teściowa. Mama Małgorzaty Rozenek po raz kolejny kupiła zięciowi kolejny sweter ze świątecznym motywem. Piłkarz ma ich już całą kolekcję... Teściowa nie zawiodła😂 kolejny, świąteczny sweter wjechał😂😂😂 śmiało mogę nazwać to już kolekcją😂 #christmas2018 Zaskakujące komentarze internautów! Zdjęcie męża w świątecznym swetrze skomentowała natychmiast Małgorzata Rozenek , pisząc: T o już coś więcej niż kolekcja. To już tradycja . Internauci w zabawny sposób komentowali "nową tradycję" w rodzinie Majdanów. Oto niektóre komentarze: Taka teściowa to skarb 😉 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Całej Rodziny !!! Super! Najważniejsze to mieć fajny pomysł na prezent 😊 Piękny sweterek 🌲 Wesołych Świąt Ja mam serię świątecznych skarpet 😉🎄🤣 Podoba Wam się taki zwyczaj?