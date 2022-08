Małgorzata Rozenek pozuje na obozie. Fani: "Figurę masz lepszą niż Lewandowska"

Małgorzata Rozenek nieźle zaskoczyła fanów, publikując talerz z przekąskami. Nie wszystkim przypadło do gustu to co pokazała gwiazda TVN. Małgorzata Rozenek co prawda może pochwalić się idealną figurą i często dostaje komplementy za sposób w jaki o siebie dba. Jednak nie tym razem: To co widać na talerzu to jedynie dodatek do JEDZENIA ☺️☺️☺️ - piszą zszokowani fani Co jadła Małgorzata Rozenek, że tak zdenerwowała fanów? Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 Małgorzata Rozenek pokazała swoją dietę Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci niewinne zdjęcie, na którym pokazała jeden z posiłków, który je w ciągu dnia. Z pozoru normalne zdjęcie jednak wywołało burzę w sieci. Gwiazda TVN pozując z talerzem napisała: W taką pogodę, to nic, tylko jeść 🤷‍♀️😜😂 Na talerzu fani mogli dostrzec dwa makaroniki, porzeczki i dwie truskawki. Ta jedzeniowa propozycja totalnie nie przypadła do gustu internautów i postanowili nie szczędzić jej krytyki pod zdjęciem, które zamieściła: - Na talerzu istne szaleństwo - To aż catering trzeba zamawiać do kilku porzeczek i dwóch truskawek - Ooooo, żeby Pani się nie przejadła - Wow, niech Pani uważa, żeby brzuch Pani nie rozbolał od tej ilości - Zazdroszczę tym, co się najadają taką porcją. .. ja bym jej nawet nie poczuła Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek)...