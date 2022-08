Małgorzata Rozenek pojawi się u Kuby Wojewódzkiego! Wystąpi z nowym partnerem z "Dzień Dobry TVN"

W zeszłym roku w marcu zapadł wyrok w sprawie Małgorzaty Rozenek-Majdan kontra Kuba Wojewódzki i słynnego wywiadu dla Playboy.pl w którym padły między innymi słowa: „weszła do show-biznesu, jak do agencji towarzyskiej”. Rozenek pozwała dziennikarza o naruszenie dóbr osobistych. Wyrok? 30 tys. złotych i przeprosiny na stronie internetowej www.playboy.pl. Okazuje się, że Kuba Wojewódzki się odwołał. A po komentarzach Małgosi Rozenek i jej męża Radosława Majdana o jego dziewczynie Renacie Kaczoruk i jej udziale modeli w "Tańcu z Gwiazdami" zdecydował się opublikować list do Małgosi Rozenek-Majdan na swoim Facebooku. Nie zgadza się w nim z ich opiniami na temat Renaty, a także zapowiada dalszą walkę w sądzie. Ujawnił jaki ma nowe dowody przeciwko Małgorzacie! List Wojewódzkiego do Rozenek-Majdan Szanowna Pani Małgosiu Rozenek - Majdan ! Na wstępie zaznaczam, że u mnie wszystko dobrze. Wróciłem z miesięcznych wakacji wypoczęty, radosny oraz chętny do kolejnych medialnych awantur. Od lat co prawda nie biorę udziału w celebryckich pyskówkach, ale jako że sprawa dotyczy Moich Bliskich to chętnie się odniosę. Ponownie publicznie ocenia Pani moralność i etykę Bliskiej Mi Osoby. Niesprawiedliwie i nieuczciwie moim zdaniem. Ale jako że najwyraźniej oboje, Pani i ja, jesteśmy miłośnikami uczciwości i prawdy ustalmy zatem uczciwie dwie sprawy. 1. Myślę, że będzie uczciwe i zgodne z prawdą poinformowanie opinii publicznej, że wyrok sądu w naszej sprawie został uchylony i ponownie wróci ona na wokandę. Teraz także z moim udziałem oraz udziałem moich świadków, a naszych wspólnych kolegów z TVN, którzy wniosą swoje zdanie na temat mojej opinii, iż – „Weszła Pani do show biznesu jak do agencji towarzyskiej.” 2. Zgodnie z prawdą informuję Panią, że zabezpieczyłem u swoich adwokatów esemesy które od Pani...