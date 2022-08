Radosław Majdan pokazał gabinet w nowym domu. "Kontrolowany nieład"

Jak wygląda zwyczajne życie Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana ? Tak, jak każdego z nas! Dresy, brak makijażu, zakupy, spacery z psem... Nowe zdjęcia paparazzi, na których możemy zobaczyć to urocze małżeństwo pokazują również, co znajduje się w jadłospisie rodziny. Tym razem z zakupami wrócił Radosław Majdan! Zobaczcie zdjęcia! Zobacz także: Radosław Majdan pochwalił się nagraniem z porannych igraszek z żoną! Co na to Małgorzata Rozenek-Majdan? Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na nowych zdjęciach paparazzi Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan mają grono fanów, którzy uwielbiają śledzić ich życie. Oczywiście ogromna popularność skutkuje również tym, że każdy krok małżeństwa śledzą również paparazzi. Tym razem fotoreporterzy uchwycili zwyczajne chwile u rodziny Majdanów. Jak wyglądali? Radosław Majdan podjechał pod dom i zaprezentował się w eleganckiej stylizacji. Biała koszula z kołnierzykiem, czarne spodnie i eleganckie buty - pełna klasa! Mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan przy okazji załatwiania spraw na mieście, zrobił też zakupy! Dzięki temu, że siatka jest przezroczysta możemy podejrzeć, co znalazło się w menu rodziny Majdanów. Co widzimy? Między innymi dużo bananów, ale także czekoladę, ciasteczka, majonez czy musztardę. Aby wyrównać bilans zdrowych i mniej zdrowych produktów, Radosław Majdan wziął również zgrzewkę wody. A co w tym czasie robiła Małgorzata Rozenek-Majdan? Najwidoczniej wypoczywała w domu, w wygodnym luźnym dresie i kapciach, bo właśnie w takiej stylizacji zaprezentowała się na ulicy. Gwiazda najwyraźniej wyszła z domu, aby przywołać swoje ukochane pieski. Z kolei syn gwiazdy opiekował się swoim braciszkiem i wyszedł z nim na...