Małgorzata Rozenek na obozie Anny Lewandowskiej: "Zajechałaś nas jak zawsze"

"Teleportacja" tak Anna Lewandowska i Joanna Przetakiewicz podsumowały wczorajszy wieczór. W czwartek popularna projektantka i bizneswoman była gościem na obozie treningowym Ani w Dojo Stara Wieś. A już po południu obie, wspaniale wyszykowane, bawiły się razem na imprezie charytatywnej niemal 200 km dalej. Jak zapewniała trenerka, z Camp by Ann "urwała się" tylko na kilka godzin. Anna Lewandowska na imprezie charytatywnej Anna Lewandowska, która całkiem niedawno przeprowadziła się na lato do Hiszpanii , wróciła kilka dni temu do Polski, by poprowadzić swój słynny obóz treningowy Camp by Ann . Trenerka ma w ośrodku Dojo Stara Wieś mnóstwo pracy, by zapewnić swoim stu podopiecznym odpowiednio dużo atrakcji i odpowiedni poziom ćwiczeń. I daje im całkiem niezły wycisk, co widać choćby po zdjęciach jednej z uczestniczek obozu - Małgorzaty Rozenek-Majdan , które pokazała sama Ania. W czwartek jedną z atrakcji obozu była wizyta Joanny Przetakiewicz . Znana bizneswoman, projektantka mody i właścicielka domu mody "La Mania", a prywatnie żona Rinke Rooyensa przyleciała jako trener motywacyjny. Z relacji w mediach społecznościowych wynika, że witano ją owacjami! Szczęścia można się nauczyć - mówiła uczestniczkom obozu Ani. Chwilę potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Ania Lewandowska pojawiła się w Warszawie. Czyżby, jak sugerują media, niemal 200 km ze Starej Wsi do stolicy pokonała helikopterem? Teleportacja, jestem w Warszawie - oświadczyła. I od razu dodała: - Ale w nocy wracam. Krótka wizyta u wizażystki i już Ania mogła ogłosić: Gotowa na charytatywną kolację. Jak się okazało, zarówno Anna Lewandowska, jak i Joanna Przetakiewicz z mężem wzięły udział w gali...