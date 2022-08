Fani martwią się o Małgorzatę Rozenek: "Wszystko u pani dobrze?"

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobistości polskiego show-biznesu, a na samym Instagarmie obserwuje ją niemal półtora miliona osób. Internauci pokochali ją za otwartość i poczucie humoru, a żona Radosława Majdana szybko stała się w ich oczach królową ciętych ripost. Gwiazda "Perfekcyjnej pani domu", czy "Projektu Lady" nie raz już budziła sporo kontrowersji swoimi wpisami, jednak jej najnowsze zdjęcie wywołało prawdziwą burzę! O co poszło tym razem? W komentarzach pod ostatnim postem Małgorzaty Rozenek na jej profilu na Instagramie zawrzało, gdyż niektórzy z internautów stwierdzili, że gwiazda... marnuje jedzenie i daje zły przykład swoim obserwatorom! Żona Radosława Majdana oczywiście nie mogła tego zignorować, i choć w ostatnim czasie za oknami mocno grzmi, takiej burzy w sieci dawno nie widzieliśmy Małgorzata Rozenek oburzyła część internautów Choć Małgorzata Rozenek wróciła już z rodzinnych wakacji w Meksyku, na swoim profilu na Instagramie nie przestaje dzielić się z obserwatorami wspomnieniami z Tulum. Zdjęcia gwiazdy, na których możemy oglądać nie tylko ją, ale i piękne krajobrazy, wprawiały fanów w zachwyt - przynajmniej do tej pory. Jak się okazuje, fotografia, na której Małgorzata Rozenek pozuje w basenie wypełnionym egzotycznymi owocami oburzyła internautów, którzy stwierdzili, że gwiazda w ten sposób marnuje jedzenie! Ludzie nie mają co jeść a pani wyrzuca jedzenie. Obrzydliwe😢 - czytamy w jednym z wielu negatywnych komentarzy. Fani Małgorzaty Rozenek natychmiast stanęli w jej obronie, a komentarz wywołał lawinę kolejnych. Co więcej, w dyskusji zaczęła się udzielać sama zainteresowana! "Powiedziała co wiedziała" - napisała żona Radosława...