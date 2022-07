Małgorzata Rozenek ma poprowadzić "Dzień dobry TVN"! Kto będzie jej partnerem?

To bez wątpienia jeden z najbardziej ekscytujących momentów w karierze Małgorzaty Rozenek-Majdanm. Prezenterka przeprowadziła się z rodziną do luksusowej willi i powoli urządza się w nowym gniazdku, ale to nie koniec nowinek. Początkowo dużo się mówiło o jej sensacyjnym transferze do stacji Polsat i udziale w "Tańcu z gwiazdami". Ostatecznie jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem.

Nie tylko "Taniec z gwiazdami" to wielkie marzenie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Nie jest tajemnicą, że Perfekcyjna pani domu od zawsze marzy o prowadzeniu "Dzień dobry TVN". Z doniesień medialnych wynika, że prezenterka już dostała nową posadę i obecnie trwa casting na jaj kandydata. Takiego połączenia nie wszyscy się spodziewali.

Małgorzata Rozenek-Majdan w "Dzień dobry TVN"? Z kim może poprowadzić program?

Najwyraźniej Małgorzata Rozenek-Majdan przekonała zarząd TVN do tego, że od września to ona powinna poprowadzić jeden z najbardziej popularnych programów śniadaniowych, czyli "Dzień Dobry TVN". Obecnie media zastanawiają się, z kim gwiazda poprowadzi ten program. Wbrew pozorom Radosław Majdan nie ma zbyt dobrych notowań. Podobno ta zagadka ma zostać rozwiązana jeszcze latem.

Z doniesień możemy dowiedzieć się, że ostateczna decyzja ma zapaść do połowy sierpnia. Podczas sesji ma okazać się, kto najlepiej prezentuje się w towarzystwie Małgorzaty Rozenek. Według mediów największe szanse ma Krzysztof Skórzyński. Dziennikarz od 2010 do 2021 roku pracował w redakcji "Fakty". Widzowie niedawno mogli go zobaczyć w nowym show, "Mask Singer".

- W połowie sierpnia Małgorzata ma mieć zdjęcia próbne ze wszystkimi kandydatami. Ostateczna decyzja ma zapaść lada dzień, ponieważ oficjalne ogłoszenie nowej pary prowadzących ma nastąpić na ramówce TVN, która zaplanowana jest na 28 sierpnia - czytamy na Pudelku.

Damian Klamka/East News

Myślicie, że jeśli plotki okażą się prawdziwe, to Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński stworzą dobry duet ?

VIPHOTO/East News

