To jedna z najbardziej spektakularnych karier w telewizyjnym świecie ostatnich lat. Kiedy Małgorzata Rozenek zaczynała swoją przygodę z TVN w 2012 roku, chyba nikt nie myślał, że tak szybko stanie się jedną z największych (ale i najcenniejszych) gwiazd w polskim show-biznesie. Nic jednak nie może wiecznie trwać - niedawno dowiedzieliśmy się, że jesienią Małgorzatę zobaczymy w Polsacie i to najprawdopodobniej w "Tańcu z Gwiazdami"! Czas jednak przypomnieć jej najlepsze i najbardziej kontrowersyjne momenty w TVN!

Małgorzata Rozenek i początki jej kariery!

Małgorzata Rozenek zaczęła pojawić się na antenie TVN jeszcze w 2008 roku, kiedy była żoną aktora, Jacka Rozenka. Wówczas tylko gościnnie, głównie w "Dzień Dobry TVN". Epizodycznie występowała również w programach w Polsat Cafe. W jednym z nich na tzw. "belce" (podpis występującego) podano zawyżony o 7 lat wiek Małgorzaty - tak też rozpętała się pierwsza burza z udziałem gwiazdy. Rozenek przez lata zarzucano, że się odmładza. W pewnym momencie to, ile ma lat, stało się jedną z największych tajemnic polskiego show-biznesu. Prezenterka niejednokrotnie dementowała informacje w tej sprawie, a nawet pokazywała swój dowód osobisty! Dla przypomnienia - Rozenek w tym roku skończyła 44 lata. A tak wyglądała w 2010 roku, kiedy była w ciąży z Tadziem!

Diana Domin/East New

W 2012 roku Małgorzata Rozenek-Majdan stała się już pierwszoligową gwiazdą TVN - poprowadziła hitowy program o sprzątaniu w domu - "Perfekcyjna Pani Domu". Co ciekawe, w roli prowadzącej show producenci na początku widzieli... Anię Przybylską! Aktorka jednak odmówiła przez pogarszający się stan zdrowia. Zorganizowano więc casting, która wygrała Małgorzata. W jednym z wywiadów mówiła, że była to jedna z najgorszych rzeczy w jej życiu:

To była najgorsza rzecz w moim życiu, ten casting, tam mnie tak przetyrali… - mówiła Małgorzata w rozmowie z Magdą Mołek.

Tu warto dodać, że na początku swojej kariery Małgorzata popadła w konflikt właśnie z Magdą! W swoim programie Mołek zadała Rozenek kilka pytań, które bardzo jej się nie spodobały, na wizji robiło się gorąco! Po latach panie pogodziły się, a już jesienią spotkają się na parkiecie polsatowskiego "Tańca z Gwiazdami"!

Bartosz KRUPA/East News

Bartosz KRUPA/East News

VIPHOTO/East News

Małgorzata Rozenek i kolejne programy w TVN!

"Perfekcyjna Pani Domu" okazała się wielkim sukcesem, stacja TVN proponowała Małgorzacie Rozenek kolejne programu, które prowadziła, bądź była jurorką. Widzowie mogli ją oglądać w takich show jak „Bitwa o dom” (2013), „Piekielny hotel” (2015) czy „Projekt Lady” (2016-2021). W 2018 roku wraz z Radosławem Majdanem dostali swoje własne reality-show „Iron Majdan”. Był to efekt udziału pary w „Azji Express” w 2016 roku. Ten rozdział w karierze Małgosi zasługuje na oddzielny akapit!

EastNews

Tomasz Zukowski/East News

TRICOLORS/East News

"Nie mów do mnie teraz" czyli Małgorzata Rozenek w "Azja Express"

W 2016 roku na antenie TVN zadebiutował show "Azja Express", w którym grupa celebrytów w parach musiała wykonywać najróżniejsze zadania w całej Azji. W pierwszej edycji udział wzięli m.in. Agnieszka Włodarczyk, Hanna Lis czy właśnie Małgorzata i Radosław Majdan. Do historii telewizji przejdą teksty wymęczonej podróżą Małgosi, która krzyczy do męża "Nie mów do mnie teraz" czy przedstawia się jako "Me is Victoria Beckham". Najlepsze momenty zobaczycie tutaj. W programie "Azja Express" rozpoczął się również kolejny medialny konflikt z udziałem Małgorzaty, tym razem z Renatą Kaczoruk, ówczesną dziewczyną Kuby Wojewódzkiego. Panie, delikatnie mówiąc, nie szczędziły sobie złośliwości w show. Jednak prawdziwa afera rozpętała się już po finale, kiedy w obronie swojej dziewczyny stanął sam Wojewódzki. Kuba udzielił ostrego wywiadu na temat Rozenek i Majdana, twierdząc, że koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Sprawa trafiła do sądu, jednak po latach nastąpiło wielkie pojednanie Wojewódzkiego z Rozenek, oczywiście w wywiadzie na żywo.

ONS

TVN, materiały prasowe

Małgorzata Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami"

Po ponad 10 latach w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan przyszedł czas na zmianę telewizyjnych barw! Jak udało nam się dowiedzieć, gwiazda najpewniej pojawi się w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, u boku takich osób jak Magda Mołek, Krzysztof Rutkowski czy Maja Włoszczowska. To z pewnością transfer roku! Czy wiąże się on z odejściem Edwarda Miszczaka z TVN? Małgorzata Rozenek od początku kariery nazywała byłego dyrektora programowego stacji "ojcem chrzestnym jej sukcesu". Plotkuje się, że Miszczak ma również przejść do Polsatu...

East News