Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2021 prowadzący zdradzili, kto wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". To znana piosenkarka!

Już po wakacjach ruszy kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Jak już wiemy, w tanecznym show Polsatu wystąpią m.in. Oliwia Bieniuk, Kinga Sawczuk i Sylwia Bomba. Teraz z kolei poznaliśmy nazwisko kolejnej gwiazdy, która zaprezentuje się w "Tańcu z Gwiazdami". Maciej Dowbor podczas PolsatSuperHit Festiwal zdradził że w programie wystąpi Kajra! Kajra w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Dwunasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpocznie się jesienią br. Kilka tygodni temu okazało się, że nowy sezon uwielbianego przez widzów programu nie będzie już pokazywany w piątkowe wieczory- teraz show będzie emitowane w poniedziałki o godzinie 20:00. Przedstawiciele stacji jeszcze nie zdradzili wszystkich gwiazd, które zobaczymy w tanecznym show, ale teraz wiadomo już, że w "Tańcu z Gwiazdami" o Kryształową Kulę będzie walczyć żona Sławomira, Kajra! Wiadomość o udziale Kajry w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami" prosto ze sceny w Sopocie przekazał Maciej Dowbor. Oficjalna informacja o udziale Kajry w "Tańcu z Gwiazdami pojawiła się już również na Instagramie. 📣💥 Podczas #polsatsuperhitfestiwal ogłosiliśmy kolejną gwiazdę 12. edycji @tanieczgwiazdami ⭐️ Kajra - Magdalena Kajrowicz-Zapała, aktorka i piosenkarka, która razem ze Sławomirem pobiła muzycznie Polskę. Ciekawi jesteśmy, czy w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” zaprezentuje się do piosenki „Weselny pyton”?🥰- poinformowali producenci show polsatu Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Taniec z...