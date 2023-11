Najnowszy numer magazynu "Flesz" trafi do kiosków już w poniedziałek! Na okładce pojawili się Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan. Ich największe marzenie na razie jeszcze się nie spełniło. Czy z pomocą lekarzy uda im się zrealizować to pragnienie i przywitać na świecie wspólne dziecko? Co jeszcze w numerze? Zobaczcie poniżej!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na okładce magazynu "Flesz"

W najnowszym numerze magazynu "Flesz" przeczytacie również o kulisach współpracy Julii Wieniawy i Michała Szpaka. Okazuje się, że tych dwoje pracuje właśnie nad wspólnym projektem. O co chodzi? We "Fleszu" zbadamy także głośną sprawę Jarosława Bieniuka. Czy ktoś chce go zniszczyć?!

We "Fleszu" znajdzie się również coś dla fanek mody. Przegląd torebek z sieciówek! Najlepsze modele w najniższych cenach. Może znajdziesz coś dla siebie?

Najnowszy numer magazynu "Flesz" już w poniedziałek!

Trzymamy kciuki za ich marzenia!

