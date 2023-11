Jarosław Bieniuk został oskarżony przez 29-letnią kobietę o gwałt i spędził dwa dni w izbie zatrzymań. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie i były piłkarz usłyszał już zarzut udostępnienia środków odurzających. Bieniuk pojawił się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o całej sprawie i podkreślił, że jest niewinny:

Zgłosiłem się sam na policję. Tak się robi, gdy człowiek jest niewinny i nie ma nic do ukrycia. Chciałem tę sytuację wyjaśnić, niestety zostałem zatrzymany na 48 godziny. Po dwóch dniach wróciłem do domu, a prokuratura nie postawiła mi tego najcięższego zarzutu. Znałem tę kobietę wcześniej, znaliśmy się z Trójmiasta, tym bardziej nie spodziewałem się czegoś takiego - powiedział o zatrzymaniu.

Jarosław Bieniuk przyznał, że wydarzenia ostatnich dni "to drugi tak traumatyczny tydzień w życiu". Podkreślił, że w związku z oskarżeniami cierpi na tym nie tylko on, ale też jego rodzina.

Na pytanie, jak wytłumaczył całą sytuację swoim dzieciom wyznał, że na szczęście rodzina stanęła na wysokości zadania. Dzieci wiedziały, że to nieprawda i tata niedługo wróci .

Były piłkarz otwarcie przyznał, że znał wcześniej 29-latkę z Trójmiasta. Niestety z uwagi na toczące się postępowanie nie zdradził szczegółów sprawy, ale przyznał, że kiedy wszystko się wyjaśni, opowie też swoją wersję:

My się spotkaliśmy tej nocy, ale to inaczej wygląda niż przedstawia to ta kobieta. (...) Ja nie jestem osobą agresywną. To jest jakiś koszmar. Mam nadzieję, że szybko się skończy - powiedział w DDTVN.