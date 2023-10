Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w ostatnim czasie postawili na urlop - wypoczywali w Danii, na Majorce i Bali. Teraz, gdy już powrócili do rzeczywistości, była prowadząca "Dzień dobry TVN" wyznała, że trudno jest jej wrócić do obowiązków po tak długich wakacjach.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w ostatnich tygodniach wypoczywali za granicą. Najpierw wybrali się na rodzinny wypad kamperem do Danii, a następnie relaksowali się na słonecznej Majorce. Z kolei później bawili się razem z Omenaą Mensah i Rafałem Brzoską na ich drugim ślubie na Bali. Teraz prezenterka wróciła już do domu, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Nie ukrywa jednak, żenie jest z tego zbytnio zadowolona.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek na rowerze za 20 tysięcy złotych. Fani zniesmaczeni

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że wakacje były dla niej udane, dlatego tym trudniej jest jej wrócić do codziennych obowiązków. Na relacji pożaliła się, jakie sprawy na nią czekają po powrocie z wakacji.

- Wróciliśmy do domu, po jakimś czasie totalnie szalonej zabawy i niewiarygodnych przeżyć i zaliczamy właśnie twarde zderzenie z rzeczywistością. Tyle spraw się napiętrzyło, trzeba wrócić do pracy, poogarniać to wszystko, poogarniać dzieci. Absolutnie nie żeby się skarżyła, ale no chyba każdy ma taki powrót z wakacji z takim poczuciem, że "ojejku, tyle rzeczy trzeba jeszcze zrobić". Więc słuchajcie, nagrywam się po to, żeby Wam powiedzieć, że łącze się z Wami w bólu i po każdej fajnej rzeczy przychodzą mniej fajne momenty, kiedy trzeba się odgruzowywać po tym wszystkim - powiedziała Rozenek na relacji.