Małgorzata Rozenek i Radek Majdan niedawno obchodzili trzecią rocznicę ślubu. Nie jest żadną tajemnicą, że tworzą wyjątkowo zgraną parę, przy okazji jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych w show-biznesie. Razem wychowują dwóch synów Małgorzaty z poprzedniego małżeństwa - Tadzia i Stasia, a do pełni szczęścia brakowało im tylko wspólnego dziecka. Para nie ukrywa, że stara się o dziecko przy pomocy in vitro, dzięki której na świat przyszli również synowie Małgorzaty. Niestety, gwiazda zaczyna już tracić nadzieję na ciążę.

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że jej synowie urodzili się dzięki metodzie in vitro, jak również otwarcie przyznawała, że w ten sam sposób stara się o trzecią ciążę wraz z Radkiem Majdanem. Niedawno Małgorzata Rozenek wyznała, że już udało jej się dwa razy zajść w ciążę i niestety poroniła. Teraz w wywiadzie z serwisem gazeta.pl przyznaje, że powoli rezygnuje z dalszych starań.

Myślenie o trzecim dziecku powoli się we mnie wygasza. Przez dwa lata myślałam bardzo intensywnie. Oboje jesteśmy w tych staraniach zdeterminowani, chociaż powoli tracimy nadzieję. Powoli tracimy nadzieję. Czasu nie oszukasz, wieku też. Płodność 20-latki jest nieporównywalnie większa niż kobiety po 40. Czasem trzeba potrafić powiedzieć sobie "stop". Pamiętać, że chodzi o dziecko, które jeszcze musisz mieć siłę wychować. Poświęcić mu czas i energię. My z Radziem co prawda nie czujemy naszego wieku, żyjemy zdrowo, ale zdecydowaliśmy, że dajemy sobie jeszcze dwie próby. Nie będziemy próbować do skutku. Nie chcemy - wyznała Małgorzata Rozenek.