"Dzień dobry TVN": Przyjście Małgorzaty Rozenek-Majdan wywoła zmiany? Anna Kalczyńska komentuje!

Anna Kalczyńska zdradziła, czy cieszy się z tego, że poprowadzi "Dzień Dobry TVN" z Andrzejem Sołtysikiem! Dziennikarz był jednym z pierwszych prowadzących program śniadaniowy, ale potem zniknął z anteny. Teraz powraca na ekrany w tej roli po tym, jak ze stacją pożegnał się Jarosław Kuźniar. Obecność Andrzeja Sołtysika w "Dzień Dobry TVN" wzbudza wiele emocji, ale z pewnością doda to trochę świeżości dobrze znanemu wszystkim programowi. A co o współpracy z dziennikarzem sądzi Anna Kalczyńska , która będzie mu partnerować? Nasza znajomość dopiero się zaczyna, ale to jest bardzo doświadczony dziennikarz. Ma duże poczucie humoru, wiedzę w wielu tematach. Od lat specjalizuje się w tematyce filmowej, prowadził rozmowy z największymi gwiazdami kina. Na pewno będzie zaangażowany w swoją pracę. Myślę, że będę miała w nim oparcie i stworzymy świetny duet - wyznała dziennikarka w rozmowie z gazetą "Świat i ludzie". Anna Kalczyńska oceniła też współpracę z Jarosławem Kuźniarem: Życzę mu wszystkiego dobrego. Z Jarkiem zawsze było trochę ironicznie i spontanicznie. Oboje jesteśmy silnymi osobowościami, ale on bardzo tęsknił za programem informacyjnym. Czy Andrzej Sołtysik będzie lepszym prowadzącym od Jarosława Kuźniara? Zobacz: Wiemy, co Jarosław Kuźniar będzie robił po odejściu z TVN! Gdzie zacznie pracę? Anna Kalczyńska o pracy z Andrzejem Sołtysikiem Andrzej Sołtysik zastąpi Jarosława Kuźniara w "Dzień Dobry TVN".