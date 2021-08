Kilka dni temu Małgorzata Rozenek pochwaliła się wyjątkowym prezentem, jaki dostała od Radosława Majdana. Okazało się wówczas, że gwiazda TVN otrzymała uroczego pieska, który wabi się George. Kiedy masz najlepszego męża na świecie! Proszę Państwa o to George! Spełnienie moich wieloletnich marzeń! Radziu kocham Cię najbardziej na świecie - napisała Rozenek prezentując nowego pupila. Teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia pieska, które wywołały sporo emocji wśród fanów Małgorzaty Rozenek. Internauci byli oburzeni kiedy zobaczyli, jak prowadząca "Projekt Lady" całuje swojego czworonożnego przyjaciela. Pod fotką rozpętała się burza! Radosław Majdan odpowiada hejterom Małgorzata Rozenek na najnowszych zdjęciach opublikowanych na Instagramie pokazała, jak wita się ze swoimi pieskami po powrocie z majówki. Internauci w większości byli zachwyceni zachowaniem gwiazdy TVN, ale pojawiły się również krytyczne wpisy. - Gosia jak ty potem się całujesz z mężem to jest ochydne brak mi słów sory - Żygać mi się chce całować psa a co na to twój Radosław- czytamy w komentarzach (pisownia oryginalna). Ostre komentarze postanowił skomentować sam Radosław Majdan! Jak zareagował na wpisy internautów? Spójrzcie na mistrzowski komentarz sportowca! ja tez całuje nasze psy😘 wiec rzygaj do woli😂😂😂 - odpowiedział Majdan. W obronie Małgorzaty Rozenek stanęli również jej fani. -Tylko ktoś, kto nie miał nigdy zwierząt, czy to psów, czy kotów, jest w stanie pomyśleć i napisać coś takiego.. To członkowie rodziny..którzy po kilkudniowej nieobecności są stęsknione, szczęśliwe i potrzebują czułości, przytulania, całowania. -Slodziaki... Ja tez całuje swoje Niunke . Nie...