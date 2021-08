Zaspół Piersi nie może wydać nowej płyty przez posła Pawła Kukiza ? Jak twierdzi grupa, Kukiz wniósł do sądu sprawę o prawo do nazwy Piersi i blokuje jednocześnie wydanie albumu. W jaki sposób - zespół wyjaśnia to na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Piersi bez Pawła Kukiza Paweł Kukiz był założycielem, a przez wiele lat twarzą i duszą zespołu Piersi. To z nimi stworzył wielkie hity „ZHN zbliża się”, „Maryna”, „Zośka”, „Całuj mnie” czy „O, Hela”. Teksty zespołu, szczególnie w pierwszym okresie, były mocno zaangażowane i satyryczne. Jednak w 2013 roku drogi Kukiza i Piersi rozeszły się. Zespół z nowym wokalistą bułgarskiego pochodzenia Adamem “Asanem” Asanowem skierował się w stronę innej publiczności. Ich piosenka „Bałkanica” stała się prawdziwym hitem. Fani czekali na nowy album grupy pt. „Płyta jarmarczno-rockowa”. Płyta, według zapowiedzi, miała łączyć wiele gatunków - od rocka, po muzyke biesiadną. Promował ją singiel „Bujany”: Ale wygląda na to, że na razie nowego albumu Piersi nie będzie… Bardzo często zadajecie nam pytanie co z nową płytą. Nasze milczenie nie było spowodowane lekceważącą postawą wobec Was, a sytuacją koleżeńsko – polityczną, w jaką zostaliśmy wplątani. W przeddzień wydania naszej płyty (…) nasz były kolega, obecnie poseł Paweł Kukiz, wniósł sprawę do Sądu o prawo do nazwy, nazwy Piersi, którą to przypominamy w roku 2012 zostawił i życzył nam powodzenia w kontynuacji pracy właśnie pod tą nazwą. W ślad za powództwem Sądowym otrzymaliśmy zakaz wydawnictw płytowych pod nazwą Piersido momentu zakończenia rozprawy - pisze zespół na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Jak tłumaczy zespół, celowo nie ujawniał tej informacji w czasie kampanii wyborczej, by nikt nie posądzał ich o chęć zaszkodzenia Kukizowi. Dziś...