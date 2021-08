Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opowiedzieli o weselu Opozdy i Królikowskiego! Jak się bawili?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan skomentowali również swoją wpadkę! Co spowodowało, że pomylili godziny ślubu?

W sobotę 7. sierpnia Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się, a na ich ślubie pojawiła się cała plejada gwiazd, między innymi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Co więcej, to właśnie gwiazda TVN i jej mąż byli pierwszymi gośćmi, bo... pomylili godziny ślubu! Teraz w rozmowie z jednym z portali opowiedzieli, jak bawili się na weselu aktorskiej pary, a także skomentowali swoją wpadkę. Zobaczcie, co powiedzieli!

Jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan bawili się na weselu Opozdy i Królikowskiego?

To było jedno z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy! Joanna Opozda i Antoni Królikowski przed tygodniem powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele na warszawskiej Woli. Na uroczystości zjawiła się rodzina, przyjaciele, a także koledzy z show biznesu, w tym Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Gwiazda TVN zaprezentowała się w boskiej, obcisłej kreacji, która nie obeszła się bez echa.

Oczywiście po uroczystości zaślubin, przyszedł czas na huczne wesele! Przyjęcie miało miejsce w przepięknym miejscu - w pałacu w Zdunowie. W rozmowie z reporterem portalu Plotek.pl, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opowiedzieli, jak bawili się na weselu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego!

Na weselu u Asi i Antka bawiliśmy się wspaniale - powiedział Radosław Majdan.

Para bardzo cieszyła się, że może uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Zarówno gwiazda TVN, jak i jej mąż uwielbiają tańczyć, dlatego na weselach zazwyczaj nie schodzą z parkietu!

Nie mamy okazji często chodzić na imprezy, więc jak już jesteśmy to Małgosia nie schodzi z parkietu, ja staram się jej w tym dorównać i bawimy się dobrze - dodał Radosław Majdan.

Jak się okazało, mąż gwiazdy ma niezwykle trudne zadanie, aby dorównać swojej partnerce, ponieważ Małgorzata Rozenek uwielbia energiczne tańce.

Jak tańczę to z reguły jest ekspresyjnie, skaczę mojemu mężowi, robimy "Dirty Dancing" - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Wygląda na to, że para na weselu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego miała naprawdę mnóstwo energii i nie zmęczyło ich nawet wcześniejsze długie oczekiwanie na ślub aktorskiej pary. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pomylili bowiem godziny i przyszli za wcześnie! W rozmowie z portalem Plotek.pl, wytłumaczyli się ze swojej drobnej wpadki.

To zapewne jest moja wina i ja już wysłuchałam od mojego męża. Na zaproszeniu była godzina 15:00, a później była zmiana, tylko, że my mamy tyle telefonów w sensie fizycznie aparatów, numerów i po prostu nie dotarła do nas ta wiadomość - podsumowała Małgorzata Rozenek.

Najważniejsze, że para w tym szczególnym dniu towarzyszyła Joannie Opoździe i Antoniemu Królikowskiemu i świetnie bawiła się na ich weselu!