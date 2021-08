Gwiazdy na ślubie Opozdy i Królikowskiego: Marina Szczęsna, Małgorzata Rozenek... [GALERIA]

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Co prawda niewielka ingerencja ale za to jaki efekt! Fani nie mogą się nachwalić, widząc nowe zdjęcie mamy Antoniego Królikowskiego. Niektórzy porównują ją nawet do... Małgorzaty Rozenek . Też widzicie podobieństwo? Zobacz także: Modne fryzury lato/jesień 2020. Shaggy bob to ideał, ponieważ pasuje każdej z nas! Jak wygląda? Małgorzata Ostrowska-Królikowska zmieniła kolor włosów Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła zmienić swoją fryzurę na lato. Postawiła na przepiękny blond, który zdecydowanie dodaje jej lekkości. Przyznała, że zdecydowała się na ten krok w ferworze przygotowań do Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej w Kudowie-Zdroju, ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ poświęcona Pawłowi Królikowskiemu. Nie możemy oderwać wzroku od nowego uczesania Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Postawiła na supermodnego boba, a do tego ten kolor... Festiwal zmotywował mnie do pozbycia się odrostów😁😁😁 I jak może być? I to jeszcze jak! Internauci są zachwyceni i kolorem i uczesaniem. Uważają, że aktorka promienieje a fryzura zdecydowanie odjęła jej lat. Niektórzy uważają, że na pierwszy rzut oka wygląda jak Małgorzata Rozenek: - W pierwszej chwili myślałam, że to Małgosia Rozenek! Ale pięknie! - Super wyglądasz! - Kolor bardzo ładny, naturalny - Piękny blond i piękna Pani - Pani Małgosi tule mocno, pięknie pani wygląda Zgadzacie się? Zobacz także: Antoni Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ukrywają radości! To ma związek z Pawłem Królikowskim Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała nową fryzurę. Postawiła na supermodnego boba oraz blond. Takie...