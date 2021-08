Małgorzata Rozenek na weselu Opozdy i Królikowskiego miała dwie sukienki! Druga kreacja zaskakuje

To już pewne! Po roku dość burzliwego związku Joanna Opozda i Antoni Królikowski postanowili się pobrać . Wiadomo już, że ślub pary odbędzie się na początku sierpnia, a magazynowi "Party" udało się ustalić szczegóły uroczystości. Przez wiele tygodni zakochanym udało się utrzymać tę radosną nowinę w ścisłej tajemnicy, aż do momentu, gdy do sieci trafiło zdjęcie... jednego z zaproszeń, które para rozesłała do swoich gości. Rzeczywiście, widniały na nim imiona i nazwiska pary młodej, czyli Opozdy i Królikowskiego, ale wszystkie pozostałe informacje zostały celowo zamazane. Joanna Opozda świętowała wieczór panieński! Fani aktorki domyślali się, że coś jest na rzeczy i wróżyli parze rychły ślub. Powód? 2 lipca Joanna Opozda świętowała swoje 33 urodziny. Okazuje się, że aktorka połączyła to wydarzenie ze swoim wieczorem panieńskim! Asia wczoraj świętowała swoje urodziny, jak i wieczór panieński w klubie w Warszawie z najbliższymi koleżankami. Jako jedyna była ubrana na biało. Na torcie była jej figurka w białej sukni - mówi portalowi "Pudelek.pl" informator. I rzeczywiście tak było! Co więcej, Opozda na swoim InstaStory pokazała fanom tort z figurką łudząco podobnej do niej postaci w białej sukni, a w kolejnym kadrze – koleżanki bawiące się w mieszkaniu pełnym balonów! Na jednym z nich widniał napis "Bride to be". Na koniec relacji aktorka podziękowała przyjaciółkom za przygotowanie tak wyjątkowego przyjęcia! Wesele Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Kiedy się odbędzie? Choć znają się od 12 lat , to dopiero rok temu zakochali się w sobie na zabój. Teraz zdecydowali, że resztę życia chcą spędzić razem. Jak udało się ustalić...