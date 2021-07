Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już lecą w kolejną podróż! "Dawno nigdzie nie podróżowaliśmy"

Wygląda na to, że Radosław Majdan miał ciężką noc, którą zafundował mu... Henryczek. Zmęczony, ale przede wszystkim szczęśliwy tata postanowił pochwalić się nowym zdjęciem ze swoją pociechą. Maluszek jednak wygląda na bardzo wyspanego i zadowolonego. Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w pierwszym wywiadzie po porodzie! To Radek wstaje do Henia w nocy! Co jeszcze zdradziła? Henio nie dał pospać Radosławowi Majdanowi, ale jego uśmiech rekompensuje wszystko! Od narodzin Henia za kilka dni minie miesiąc! Odkąd tylko maluszek pojawił się na świecie, dumni rodzice nie przestają zamieszczać nowych fotografii z synkiem. Dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana było dla nich ogromnym marzeniem. Bardzo długo starali się, aby ich rodzina powiększyła się. Nic więc dziwnego, że swoim szczęściem para chce dzielić się z całym światem! Tym razem nowa fotka pojawiła się na instagramowym profilu Radosława Majdana. Okazało się, że Henio dzisiejszej nocy nie miał ochoty na sen i postanowił zorganizować czas swojemu tacie! Po nieprzespanej nocy, uśmiech Henia #dzidziuśmajdana lepszy niż poranna kawa😁💙 - napisał Radosław Majdan. Fani jednak zgodnie przyznali, że Henio wygląda na wyraźnie zadowolonego. Jego noc widocznie była bardzo udana! - Młody się śmieje bo się wyspał😁😜 - Jaki chłop zadowolony 😀 .Tata też. 🙂 Miłego dnia - Henio zadowolony😂 - Uśmiech pełen zadowolenia 🤩 Henia noc była udana 😁 - piszą fani. Obecnie cała rodzina przebywa w Rozalinie, gdzie nagrywany jest "Projekt Lady". Jak wiadomo Małgorzata Rozenek wróciła do pracy zaledwie dwa tygodnie po porodzie i aktualnie nagrywa nowe odcinki show TVN. Wygląda więc na to, że teraz to tata częściej wstaje do swojego...