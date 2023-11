1 z 5

Tej dwójce ciężko usiedzieć na miejscu. Ledwo co wrócili z wypoczynku w Sopocie, jeszcze wcześniej z wakacji, a już paparazzi przyłapali ich na lotnisku z luksusowymi walizkami. Dokąd lecą tym razem? Polscy Beckhamowie lecą do Izraela. Czy będą to kolejne wakacje, sesja zdjęciowa, czy nagrania do "secret project"? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno czeka nas fala nowych zdjęć na Instagramie Gosi, dzięki którym z pewnością poznamy więcej szczegółów.

Meldując się bez spóźnienia na warszawskim Okęciu, Małgosia miała na sobie set od Roberta Kupisza, składający się z dresowego spodni, kurtki moro i t-shirtu z aniołem. Całość uzupełniła torbą za 11 tys. złotych! Sprawdźcie jak gwiazda prezentowała się u boku męża!

