Małgorzata Rozenek oburzona słowami polityka o dzieciach z in vitro. Chodzi o wypowiedź, która padła podczas obrad Rady Krakowa porównał dzieci. Ktoś z sali miał porównać urodzone dzięki metodzie in vitro, do truskawek bez smaku. Do końca nie wiadomo, kto jest ich autorem. Niektórzy przypisują tę wypowiedź Adamowi Greleckiemu, ale ten kategorycznie zaprzecza. Z kolei Grzegorz Stawowy z klubu PO jest przekonany, że powiedział to radny PiS Józef Jałocha. Warto jednak zaznaczyć, że te wypowiedzi padły w czasie obrad rady miast nad finansowania z budżetu Krakowa tej metody leczenia niepłodności. Radny zamieścił na swoim Facebooku specjalne oświadczenie w tej sprawie. Pisze w nim, że jego wypowiedź została wyrwana z kontekstu i źle zrozumiana: Słowa, które próbuje się wkładać w moje usta nie padły. To nie jest w moim stylu. Nagonka na mnie ma związek z ogólną nagonką na Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Grelecki w rozmowie z gazeta.pl Zobacz też: Rozenek o in vitro: To metoda etyczna Małgorzata Rozenek oburzona obrażaniem dzieci z in vitro Po niefortunnej wypowiedzi w internecie zawrzało. Sprawą zainteresowała się również Małgorzata Rozenek, która sama została mamą dwóch synów dzięki metodzie in vitro. Prezenterka zamieściła na swoim profilu wpis, krytykujący tę wypowiedź. Czy naprawdę dajecie sobie prawo, żeby ranić i obrażać dzieci? Naprawdę?!!! # shameonyou # politics # jest # mi # za # was # wstyd - napisała Małgorzata Rozenek. Małgorzata Rozenek w 2012 roku wyznała w wywiadzie w "Vivie!", że dwukrotnie poddała się zabiegowi in vitro. Pamiętam, kiedy dotarło do mnie, że albo in vitro, albo nic. Ale wiedziałam, że się uda i że będzie syn. Mówiłam do niego »chłopczyku«, choć nie było wiadomo, czy utrzymam tę ciążę - zdradziła...