Synowie Małgorzaty Rozenek w wywiadzie na temat szkoły: "Na lekcjach mówimy tylko po francusku"

Małgorzata Rozenek w rozmowie z mediami zdradziła czy 1 września puści swoich synów do szkoły. Czy ze względu na pandemię koronawirusa i w obawie przed zakażeniem gwiazda TVN woli, żeby Stanisław i Tadeusz uczyli się w domu? Jest szczery komentarz prowadzącej "Projekt Lady"! Sprawdźcie, co o powrocie dzieci do szkoły powiedziała Małgorzata Rozenek! Małgorzata Rozenek szczerze o powrocie dzieci do szkoły Pandemia koronawirusa trwa w Polsce już od kilku miesięcy. Na początku marca władze naszego kraju zdecydowały o zamknięciu szkół i od tamtej pory aż do wakacji dzieci uczyły się zdalne. Dziś z pewnością wszyscy rodzice zastanawiają się, jak będzie wyglądać rzeczywistość w szkole po 1 września. Ostatnio okazało się bowiem, że pomimo rosnącej liczby zakażeń po wakacjach dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego. Teraz Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Faktem" zdradziła, czy jej synowie pójdą do szkoły! Moi synowie pójdą do szkoły dlatego, że po pierwsze bardzo mnie o to proszą, po drugie Staś już jest w takim wieku, że tą naukę ma już bardzo mocno zaostrzoną. On już jest w gimnazjum, za chwilę liceum. Ten poziom nauczania jest bardzo wysoki, ja się boję, że on zaraz sobie nie poradzi- przyznała Małgorzata Rozenek. Gwiazda TVN nie ukrywa jednak, że będzie reagować, kiedy sytuacja w Polsce zacznie się pogarszać. Będę bardzo czujnie obserwowała rozwój sytuacji. Jeżeli się okaże, że jest jakaś potrzeba, żeby ich z tej szkoły zabrać to przejdziemy na naukę zdalną. Zobaczymy, do września jest jeszcze trochę czasu- powiedziała w rozmowie z "Faktem".