Małgorzata Rozenek o dziecku Kuby Wojewódzkiego: "Na planie poznałam tego słodkiego szkraba"

W ostatnim odcinku "Azja Express" Radosław Majdan dość ostro wypowiedział się na temat Renaty Kaczoruk i Kuby Wojewódzkiego, kiedy to modelka odmówiła pomocy jemu i Małgorzacie Rozenek. Dziennikarz TVN w nowym felietonie "Polityki" komentuje ich pożegnanie z show! Kuba Wojewódzki komentuje odpadnięcie Rozenek i Majdana z Azja Express Radek Majdan w ostatnim odcinku Azja Express był zażenowany zachowaniem Renaty Kaczoruk: Kto ma ją miał nauczyć zachowania do drugiego człowieka, narzeczony? No błagam cię, to właśnie on jej dawał takie wskazówki! - mówił Majdan do Rozenek. Kuba Wojewódzki wstrzymywał się z komentarzem w tej sprawie... aż do kolejnego felietonu "Mea pulpa" dla tygodnika "Polityka". W ironiczny sposób gwiazdor podsumował udział pary w Azja Express (środa, 21:30 TVN): Z programu "Azja Express" odpadli Małgorzata i Radosław Majdan. Szkoda. To pierwszy program pokazujący Małgorzatę we właściwej tonacji. Wyluzowanej i pyskatej. Dla Radka nie powinno być nowością, że dalej grają ci, których sędzia nie złapie na faulu - napisał Kuba Wojewódzki w "Polityce". Zgadzacie się z nim? Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak broni Renaty Kaczoruk: "Pojechała tam żeby wygrać. Większy problem miałam z kimś innym..." Kuba Wojewódzki odpowiada Radkowi! Małgorzata i Radek pożegnali się z Azją Express w 3. odcinku. W show nadal walczy Renata Kaczoruk, dziewczyna Kuby.