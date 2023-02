Narzeczony Małgorzaty Ohme komentuje doniesienia o rozstaniu. Co ze ślubem?

Małgorzata Ohme nigdy nie miała długich włosów, jednak zazwyczaj mogliśmy zobaczyć dziennikarkę we fryzurze do ramion. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" właśnie zdecydowała, że nadszedł czas na zmiany i... bardzo mocno ścięła włosy! Fani prezenterki nie są jednak przekonani do jej nowego wyglądu. Myślicie, że mają rację? Zobacz także: Paulina Krupińska i Damian Michałowski nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN"! Magłorzata Ohme zdecydowała się na odważne ścięcie włosów! Małgorzata Ohme pojawiła się na wiosennej ramówce "Dzień Dobry TVN" w nowej fryzurze! Po włosach do ramion nie ma już śladu, ponieważ prezenterka zdecydowała się je bardzo mocno ściąć. Dziennikarka postanowiła pochwalić się też nowym lookiem na Instagramie. Jednak jej obecna fryzura spotkała się z różnymi reakcjami fanów. Większość z nich uważa, że Ohme wygląda teraz zdecydowanie poważniej i już nie tak korzystnie jak wcześniej. - Trochę jak starsza pani😂😂 - Powazniej w tej fryzurze wczesniej lepiej Malgosiu - Gosiu jestem twoją fanką ❤️Ale myślę ze w starej fryzurze było lepiej 💃🏻💃🏻Ale nie zmieniam zdania jesteś śliczną kobietka ❤️❤️💋💋 - W starej fryzce było lepiej ... Ale i tak bym się oświadczył 😍😁 - Stare włosy lepsze 👍 dobrze ze odrosną 💋 Nie brakowało jednak również głosów zachwytu! - Super Pani w tej nowej fryzurce👍 stylizacja dzisiejsza czad 👍 Słoneczko dziś nas przywitało i ulubiona para DDTVN... To będzie dobry dzień 💕 Idzie wiosna 🌸 - Cudownie Pani w tej fryzurce♥️👍😍 - Super styl, fryzurka też❤️❤️❤️ A Wam jak się podoba? Uważacie, że to zmiana na plus czy raczej...