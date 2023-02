Podczas niedzielnego wydania "Dzień dobry TVN" działo się naprawdę dużo. W studiu pojawiła się m.in. Anna Lewandowska, która opowiedziała o tym, jak żyje jej się w Barcelonie. Widzowie z pewnością nie mogą się już doczekać jej współpracy z programem. Emocji dostarczyła także Anna Kalczyńska, która przed świętami postanowiła zabrać do pracy trójkę swoich dzieci. Anna Kalczyńska z trójką dzieci w "Dzień dobry TVN". Pociechy rządziły w kuchni Anna Kalczyńska regularnie pokazuje swoje pociechy w mediach społecznościowych. Prowadząca "Dzień dobry TVN" blisko tydzień przed świętami postanowiła zabrać je do pracy. Dziennikarka z uśmiechem na ustach przedstawiła maluchy widzom i... popełniła małą wpadkę, podając nieprawdziwy wiek jej syna! Zobacz także: Anna Lewandowska cała w czerni bawiła się na imprezie w Polsce. Dodatki warte fortunę Po chwili prezenterka obróciła całą sytuację w żart i podkreśliła, że Janek ma 12 lat. Chłopakowi towarzyszyły dwie siostry: 11-letnia Hania oraz 9-letnia Krysia. Na antenie "Dzień dobry TVN" zdradziła, czy pociechy pomagają jej w kuchni przed świętami. Bardzo lubimy robić pierniczki. Pierogi lepimy z ciocią Marysią, gdy przyjeżdża — powiedziała. Później Marcin Prokop dopytywał dzieci Anny Kalczyńskiej , które z nich najchętniej wspiera mamę podczas gotowania. Jeżeli chodzi o słodkości to Hania, a jeśli chodzi o rzeczy słone to ja. Krysia we wszystkim najbardziej mamie pomaga — odpowiedział Jan. Po emisji programu Anna Kalczyńska opublikowała na Instagramie zdjęcie swoich pociech i przyznała, że tym razem skradły jej show. Zasugerowała, że są już gotowe do pracy w telewizji. Oczywiście był to żart. Dzieciaki skradły dzisiaj mój show. Wystawiają faktury, można wypożyczać, tylko poważne...