Małgorzata Kożuchowska na swoim InstaStories odniosła się do wszelkich spekulacji na temat jej ewentualnego powrotu do serialu "M jak miłość". Oczywiście nie ma o tym mowy:

Kochani, myślę, że domyślacie się, ze jeśli ktoś po 9 latach pracy odchodzi z serialu to nie po to, żeby po kolejnych 9 latach do niego wrócić, czy to w roli ducha, czy siostry bliźniaczki... - Kożuchowska stawia sprawę jasno.