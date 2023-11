2 z 4

W ostatnim odcinku "M jak miłość" lekarze wciąż walczyli o życie Izy, a Marcin z córką i synem ukrywał się w domku nad jeziorem. Na szczęście, w tych dramatycznych chwilach Chodakowski może liczyć na wsparcie przyjaciela Jakuba Karskiego, który będzie informował go o przebiegu śledztwa i poszukiwaniach.

I chociaż w tej chwili sytuacja Izy, Marcina i małej Mai wygląda dramatycznie, to wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas będą szczęśliwą rodziną! Spójrzcie tylko na TO zdjęcie!

Fotkę z planu "M jak miłość" znajdziecie na następnej stronie!

