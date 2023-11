1 z 4

To będzie wyjątkowy odcinek "M jak miłość"! Już 22 października, w poniedziałek, fani będą mogli zobaczyć 1391 odsłonę serialu, w którym Marcin (Mikołaj Roznerski) dowie się, że Iza (Adriana Kalska) żyje! Jak informuje "Świat seriali" Chodakowski odnajdzie Izę w szpitalu w Niemczech i zapewni ją, że jest już bezpieczna. Co dokładnie wydarzy się w 1391. odcinku "M jak miłość"? Co stanie się z Arturem Skalskim (Tomasz Ciachorowski) ? My już wiemy!

Zobaczcie OPIS odcinka, który z pewnością przyniesie widzom ogromne emocje! Będzie szczęśliwy finał wątku Izy i Marcina?

