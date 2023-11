1 z 4

Powroty w serialu M jak miłość to w ostatnim czasie jedna z ważniejszych wiadomości. Wróci ojciec Marcina Chodakowskiego i Anka, przyjaciółka Magdy i Kingi z czasów studiów, a teraz też Tomek. Z powrotem Chodakowskiego sprawa wygląda jednak inaczej...

Zobacz: "M jak miłość": Marcin zabiera Maję do Grabiny, Artur jedzie za nim! Czy Skalski go skrzywdzi?

Śmierć Tomka w serialu to był duży szok dla bliskich policjanta, a w szczególności dla jego syna i Asi. Wydaje się, że to ona cierpi najbardziej i nie może o nim zapomnieć, w końcu wciąż go kocha. Jesienne prace w ogrodzie sprawią, że wrócą bardzo żywe wspomnienia o Tomku.