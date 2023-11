Od kiedy Meghan i Harry zdecydowali, że chrzest ich syna będzie uroczystością prywatną, na którą zaproszono jedynie 25 najbliższych osób. W brytyjskiej prasie cały czas trwają spekulacje na temat rodziców chrzestnych Archiego. Książęca para zdecydowała, że ich nazwiska nie zostaną ujawnione, a jako powód podali prośbę samych zainteresowanych. Jednak zagraniczne tabloidy za wszelką cenę chcą ich poznać i snują coraz to nowe teorie. Czy to możliwe, aby jednym z ojców chrzestnych został makijażysta Meghan!? Jaka jest prawda? Zobaczcie...

Reklama

Kto jest chrzestnym Archiego Harrisona?

Giełda nazwisk chrzestnych syna Meghan i Harry'ego już dawno ruszyła! Jakiś czas temu magazyn „The Times” poinformował, że jednym z chrzestnych Archiego Harrisona może być Charlie van Straubenzee, bliski przyjaciel księcia Harry'ego. Książę był nawet świadkiem na jego ślubie. Warto dodać, że brat Charliego jest chrzestnym księżniczki Charlotte, dlatego nikogo nie zdziwiłby taki wybór. Za to kolejna opcja przedstawiona przez portal Pagesix zaskakuje o wiele bardziej! Według informacji serwisu chrzestnym Archiego miałby być makijażysta Meghan, Daniel Martin. Co prawda ta informacja byłaby zgodna z dotychczasowymi przypuszczeniami, że rodzicami chrzestnymi mieli zostać przyjaciele książęcej pary.

Daniel Martin należy do bliskiego grona znajomych księżnej, to on malował ją na ślub z Harrym. Obecnie nie widują się tak często, jak wtedy, kiedy Meghan była aktorką, ale nadal utrzymują bliski kontakt. Być może dlatego nazwiska chrzestnych zostały utrzymane w tajemnicy, aby nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji.

Chrzest Archiego Harrisona

Chrzciny syna Meghan i Harry'ego odbyły się 6 lipca w zamku Windsor. Była to uroczystość prywatna na życzenie książęcej pary. Archie Harrison miał na sobie replikę sukienki królowej Wiktorii, w której chrzczone są wszystkie dzieci w rodzinie królewskiej. Zdjęcia rodzinne zostały zrobione w zielonej sali, tej samej w której kiedyś odbyła się sesja Harry'ego.

Sądzicie, że informacje na temat chrzestnych Archiego się potwierdzą?

Zobacz także: Książę William krytykuje zachowanie Meghan i Harry'ego! Poszło o Archiego...

Daniel Martin, jest jednym z najpopularniejszych makijażystów w USA

Instagram

Zanim Meghan została księżną często spędzała czas ze swoim przyjacielem.